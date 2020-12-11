中国将坚定不移推进改革开放 持续构建市场化法治化国际化营商环境

新华社北京12月10日电 应中国美国商会邀请，全国人大常委会副委员长王晨10日在京出席中国美国商会答谢晚宴并发表主旨演讲。

王晨表示，今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，习近平主席亲自指挥、亲自部署，全国上下一心，取得抗疫斗争重大战略成果。中国积极参与国际抗疫合作，向世界公布新冠病毒基因序列，同世界各国无私分享抗疫经验，无条件提供物资支持，为世界团结抗疫作出了中国贡献；同时坚定不移推进改革开放，多措并举挖掘国内巨大的内需市场潜力，稳住了经济、外贸、外资和就业增长，维护了全球产业链、供应链稳定，共同推动世界经济复苏。

王晨指出，中国将全面贯彻新发展理念，坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，持续构建市场化、法治化、国际化营商环境，全面实施外商投资法，放宽市场准入，对在中国注册的企业一视同仁，完善公平竞争环境，实现互利共赢。这将为各国企业在华发展带来新机遇。在中国抗疫过程中，中国美国商会及其会员企业慷慨解囊，捐资捐物，中方对此表示感谢。希望中国美国商会及其会员企业继续充分发挥积极作用，为推动两国关系重启对话、重回正轨、重建互信作出努力。

中国美国商会致力于促进中美两国经贸关系发展，会员包括近千家美在华企业和约3900名美企业代表。

《 人民日报 》（ 2020年12月11日 04 版）

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