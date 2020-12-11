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“云端”洽谈 拓展商机

本报驻波兰记者  于  洋

2020年12月11日05:58  来源：人民网－人民日报
 

　　2020年中国品牌商品（中东欧）云推介展会日前在匈牙利布达佩斯和北京以线上线下方式同时举办，吸引了600多家中国和中东欧企业参加。参展企业利用线上平台的“电子展位”“一对一洽谈”“企业在线直播”“视频推介会议”等功能进行深入交流，共寻商机。匈牙利中欧商贸物流合作园区首席执行官吴江表示，“云端”合作将中国和中东欧国家采购商紧密连接起来，有助于双方达成更多成果。

　　疫情防控期间，电子商务、平台经济等新兴商业模式快速发展，正成为中国与中东欧经贸合作的新亮点。今年4月，中国（波兰）国际贸易数字博览会在浙江杭州举办，吸引近千家企业线上参展；9月，中国—中东欧国家特色农产品云上博览会在山东潍坊举办，近百家中东欧企业入驻线上展馆；11月，中国—中东欧中小企业线上对洽会在北京举行，达成30余个项目合作意向，签署17个项目合作备忘录……

　　今年以来，匈牙利寝具品牌贝达瑞尔业务经理诺洛特娅参加了多场线上展会。她说：“线上展会为我们与不同企业洽谈业务提供了可能。线上平台推出的诸多服务功能，使交流效率更高、沟通更顺畅，为企业节省时间，也减少了开销。”

　　罗马尼亚特兰斯托德建材公司采购经理戴米尼表示，公司此前主要在欧洲开展业务。“今年以来一系列线上展会紧扣中东欧国家和中国市场需求，为企业提供洽谈机会和精准配对服务，有力拓展了我们的业务范围，使我们可以与更多中国企业进行合作。”

　　匈牙利创新与科技部长帕尔科维奇表示，数字经济正成为中东欧国家与中国合作重点领域之一，也是促进全球经济增长的新动力。中东欧国家将在电商、数字产业和服务等方面加强与中国合作，共同推动技术进步和经济发展。

　　（本报华沙12月10日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月11日 03 版）
(责编：杨光宇)
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