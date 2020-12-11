深化共建一带一路合作 创造互利共赢新机遇

“时速320公里，运行正常，预计30分钟后抵达吉达站。”沙漠中，一列高速列车在沙特麦加—麦地那高速铁路（麦麦高铁）上飞驰，驾驶员塔里克专注操作，不时通报行驶情况。麦麦高铁开通两年多来，他已经驾驶列车往返上百次。“这条中国企业参与建设的高铁开通后，两座城市间的通勤时间缩短至两小时，不仅极大缓解了交通压力，也使沿线城镇变得更有活力。”

塔里克见证的变化，是当前中国与海湾阿拉伯国家务实合作的一个缩影。今年上半年，双方扎实推进共建“一带一路”，多领域合作逆势上升。能源贸易增长30%以上，达到近1亿吨；新签工程承包项目总额增长14.5%，已超过100亿美元。双方还积极加强在数字化领域的合作，助力海湾阿拉伯国家经济复苏和国内经济多元化。

“有力提升当地交通运输效率”

麦麦高铁穿越阿拉伯沙漠，连接吉达、拉比格、阿卜杜拉国王经济城等重要站点，多家中国企业参与不同标段建设。沙特地处地震带且夏季温度高，为保证铁路桥梁质量，中铁十八局通过技术创新，在梁体中埋设温度传感器和应变计，实时观察梁体温度变化，及时调整施工工艺，满足了桥梁防震及震后快速通车的性能要求。沙特前交通大臣贾巴拉说：“中国企业高质量、高标准完成项目建设。高铁有力提升当地交通运输效率，促进了沿线地区贸易和商业发展。”

项目建设期间，中国企业积极推行本地化用工，为当地培养一批施工技术人员。仅中铁十八局就在当地培训技术工人400多人，带动就业人数超过1500人。项目沙特方技术顾问巴哈说：“中国企业和我们分享先进技术和管理经验，提升了当地员工的技能水平。”

在阿曼东部杜库姆经济特区内，正在建设的中国—阿曼（杜库姆）产业园项目涵盖石油化工、建筑材料、电子商务等多个领域。杜库姆经济特区官员萨利赫说，杜库姆地区地广人稀，经济发展水平不高，产业园建成后将吸引更多外国投资，为阿曼经济发展注入新活力。

“加强与中国合作，我们不断取得互利共赢新成果。”阿曼国家委员会官员哈特姆·泰伊表示，近年来，越来越多中国企业到包括阿曼在内的海湾阿拉伯国家参与投资和建设，创造大量就业岗位，促进当地经济社会发展。“随着共建‘一带一路’倡议与海湾阿拉伯国家发展战略不断深入对接，双方将迎来共同发展新机遇。”

“希望同中国企业开展更多项目”

阿联酋首都阿布扎比以东120公里的荒漠地带上，一排排光伏面板迎着太阳整齐排列，源源不断地将清洁电能输送至阿布扎比各地。这是目前全球最大的单体光伏电站“阿布扎比之光”，总装机容量达1177兆瓦。该项目由中国晶科能源有限公司、日本丸红株式会社和阿布扎比水电局三方组建的合资公司建设，自去年初投入商业运营后效益可观。

“由于中国生产的组件性价比高，项目从核心的太阳能组件到光伏面板的自动化清洁机器人，都大量采用‘中国制造’。”项目运营经理穆罕默德表示，阿联酋等海湾阿拉伯国家具有发展光伏发电产业的天然优势，中国企业在相关领域的技术走在世界前列，“我们希望同中国企业开展更多项目”。

在科威特南部沙漠腹地的阿祖尔炼油厂建设工地（见上图，本报记者周輖摄），由中石化洛阳工程有限公司参与承建的15套核心炼油设施已实现工程机械竣工。科威特籍项目经理约瑟夫说，项目大量采用中国制造的材料，标准高、质量好。炼油厂投入运营后，每年可加工约3150万吨原油，将助推科威特经济从资源出口型向产品出口型转变。

阿联酋能源部长马兹鲁伊表示：“近年来，海湾阿拉伯国家均推出相关能源转型计划，与中国在可再生能源领域的合作优势互补。”沙特能源大臣阿卜杜勒—阿齐兹·本·萨勒曼指出，沙特正在努力实现能源可持续发展和经济多元化目标，沙中能源合作潜力大、前景可期。

“在数字经济等领域合作空间广阔”

卡西姆是阿联酋一家医疗制品贸易公司的采购经理，现在足不出户，就能在线与中国客户完成贸易订单。卡西姆表示，目前阿联酋对空气净化和消毒产品需求很大，在今年7月举办的中国—阿联酋经济贸易数字展览会上获得相关商品信息后，他立即联系中国展商采购了500台设备。“中方业务员通过视频连线，向我展示了产品性能，并带我参观产品生产线、检测实验室。这种在线交流节约了成本，提高了洽谈效率。”对于这次线上商务体验，卡西姆非常满意。

疫情防控以来，中国与海湾阿拉伯国家在新技术领域合作快速推进。华为与阿联酋卫生和预防部、沙特麦地那发展局等开展合作，将基于5G、人工智能和云科技的产品及解决方案应用于抗疫一线；8月，中国与卡塔尔代表就“美丽多哈”项目合作事宜举行线上签约，未来将在卡塔尔示范推广中国宁夏大学研发的绿色智能节水灌溉技术与装备，为当地干旱缺水问题提供解决方案；10月，沙特数据与人工智能局与阿里巴巴、华为等企业签署合作协议，内容涉及智慧城市建设、阿拉伯语人工智能技术开发等；11月，阿联酋迪拜多种商品交易中心宣布在深圳开设代表处，将为双方线上线下贸易往来提供更多便利。

阿联酋驻华大使阿里·扎希里表示，疫情防控期间，跨境线上交流活动日益频繁，数字化将在双边交往中发挥重要作用，期待在数字化领域与中国深入合作。沙特科研与知识交流中心中国学系主任海瑟姆·萨伊德表示，当前沙特等海湾阿拉伯国家正加快数字化转型，中国企业在人工智能和大数据领域具有领先技术和经验，“双方在数字经济等领域合作空间广阔”。

（本报开罗12月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月11日 03 版）

(责编：杨光宇)