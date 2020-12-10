外交部发言人回应“战狼外交”：难道中方只能做“沉默的羔羊”吗？！

人民网北京12月10日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：12月8日，美方以涉港问题为由宣布对14位中国全国人大常委会副委员长实施制裁，中方表示将采取反制。请问具体有哪些反制措施？

华春莹：鉴于美方利用涉港问题严重干涉中国内政、损害中方核心利益，中方决定对在涉港问题上表现恶劣、负有主要责任的美国行政部门官员、国会人员、非政府组织人员及其直系亲属实施对等制裁。同时，中方决定取消美方持外交护照人员临时访问香港、澳门免签待遇。

中方再次敦促美方立即停止插手香港事务，停止干涉中国内政，不要在危险和错误的道路上越走越远。

湖北广播电视台记者：12月8日，湖北向正在抗击疫情的蒙古捐赠一批防疫物资和生活物资。此前，蒙古方面曾向中方捐赠3万只羊支持中方抗疫。中方对此有何评论？

华春莹：中蒙两国是山水相连的友好邻邦。新冠肺炎疫情发生以来，双方携手抗疫，取得积极成效，也留下包括3万只羊在内的许多感人佳话和故事，展现了中蒙人民之间的友好情谊。

蒙古本土疫情近来出现一些新变化，防疫压力加大，急需抗疫物资。中国历来有礼尚往来、投桃报李的传统。我们对于蒙古疫情感同身受，很多地方包括你提到的湖北、内蒙古等地纷纷捐款捐物帮助蒙方抗击疫情，外交部紧急援蒙的核酸检测设备和试剂已全部到位，正为蒙方抗击疫情发挥作用。这些都生动诠释了命运共同体和卫生健康共同体的理念。

我们相信蒙古人民一定能够战胜疫情。中方也愿根据蒙方需要，继续提供力所能及的帮助。

湖北广播电视台记者：据报道，本月底，日本上野动物园明星大熊猫“香香”将被送返中国。得知这一消息后，日本东京上野地区举办各种送行活动表达不舍、感谢与祝福。许多日本网友留言表达对“香香”的不舍。发言人对此有何评论？

华春莹：的确，这几天“香香”牵动了很多人的心，特别是日本人民的心。知道“香香”可能要离开日本了，今天上午富士电视台也向外交部发言人办公室发来了问题单。我们向中方主管部门进行了一些了解。自2011年2月启动以来，中方与日本东京开展的大熊猫合作研究项目进展非常顺利，在大熊猫保护繁育、科学研究、技术交流、公众教育等方面取得了丰硕的成果。我们完全理解日本人民对于“香香”的依依不舍，也十分感谢日本人民特别是上野动物园给予“香香”的精心周到的照顾。憨态可掬的大熊猫的确给日本人民特别是小朋友们带来了很多欢乐，而且也成为两国友好的使者，为促进中日两国人民之间的友好感情作出了独特贡献。

据了解，“香香”原计划今年底就要回国，受新冠肺炎疫情影响，现在可能难以按原计划回国。双方合作单位正在从大熊猫健康安全的角度出发加紧联系，协商确定“香香”返回中国的具体时间。我们希望也相信很快会有好消息。

美国专题新闻社记者：今天是康明凯、迈克尔在中国被逮捕两周年的日子。有报道称，美国检察官正在寻求达成一项协议，解除对孟晚舟的犯罪指控使她能回到中国。如果这发生了，康明凯、迈克尔两人是否将返回加拿大？

华春莹：你很关心这两个加拿大公民什么时候能够回国。我们也非常关心孟晚舟女士什么时候能够平安回到祖国。这两个案子的性质是不一样的。我们之前已经说过了，孟晚舟女士事件是纯粹的、彻头彻尾的政治事件，而这两位加拿大公民是由于涉嫌危害中国国家安全犯罪，中方主管部门对其进行逮捕、起诉和审理，纯属依法办案。在这个过程中，这两名公民的合法权利得到了保障。

法新社记者：美国国务卿蓬佩奥敦促美国大学对中国捐助和中国学生进行审查。他警告称，中国试图窃取创新成果。外交部对此有何评论？

华春莹：我注意到有关报道。我也注意到有两所美国大学对蓬佩奥有关言论提出了批评，说蓬佩奥有关攻击行为完全错误，可耻且无法容忍。相信你也看到了这个报道。

蓬佩奥的有关演讲充斥着意识形态偏见，对中国和中国共产党大肆诬蔑抹黑，把中美教育交流污名化，充分暴露了他蓄意破坏中美友好与合作的险恶用心。

必须指出，中美教育交流合作增进了两国人民相互了解。双方合作是互利共赢的，也是光明磊落、无可非议的，受到美国学界和美国人民的广泛欢迎。蓬佩奥的举动显然是不得人心的。

我们再次敦促蓬佩奥之流尊重基本事实，停止制假贩假。

新华社记者：12月8日，俄罗斯外长拉夫罗夫出席俄国际事务委员会视频会议时表示，西方国家拒不接受多极世界正在形成的客观现实，在美国领导下，竭力将中俄之外的各国拉入单极世界秩序，但中俄等作为世界一极不会屈从于西方的这一企图。中方对此有何评论？

华春莹：拉夫罗夫外长关于不屈从于单极世界秩序的观点反映了国际社会多数国家的共同心声。正如大家所看到的，当前，单边主义和霸凌行径破坏国际秩序和国际关系准则，世界和平稳定和国际公平正义正在面临现实威胁和严峻挑战。要团结不要分裂，要合作不要对抗，要共赢不要零和，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展，这是包括中俄在内的世界上绝大多数国家，特别是广大发展中国家的共同愿望。

习近平主席曾经深刻地指出，世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。我们认为，大小国家相互尊重、一律平等是联合国宪章首要原则。任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的权力。搞唯我独尊、霸权欺凌必将沦为孤家寡人，煽动对抗、制造分裂必然是逆流而动，不得人心。

在全球性挑战日益增多的今天，国际上的事还是应该由大家商量着办，由各国共同维护普遍安全，共同分享发展成果，共同掌握世界命运。中方主张，各国都是休戚与共的命运共同体。中方愿同俄罗斯及世界各国一道，共同捍卫多边主义，捍卫国际公平正义。

法新社记者：昨天，香港活动人士罗冠聪和英国内政大臣举行了首次见面，罗并称英国国民（海外）护照对日益失去自由的香港人意义重大。外交部对此有何评论？

华春莹：你说的这个人根本代表不了香港民众。香港国安法实施以来，香港的法律体系更加完备，社会秩序更加稳定，广大香港居民和外国在港公民的安全感大幅提升，思稳求安、团结发展已成为社会共识。近期香港有关民意调查结果显示，超过八成的香港居民认为国安法实施后日常生活未受影响，有70%多的市民认为国安法有助于社会恢复安宁。国安法给香港带来的积极效应有目共睹、不容否认。各方对香港的未来发展充满信心。

有个别人认为其自由受到了影响，我想他们受到影响的是为所欲为、为非作歹、破坏香港法治和社会稳定的自由。我还想强调，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干涉。我们敦促有关外部势力放弃企图通过政治操弄干预香港事务的图谋。

澎湃新闻记者：今天是世界人权日。个别西方国家对中国人权状况提出关切。中方对此有何回应？

华春莹：看待一国人权状况，需要拿出实事求是的态度，用客观事实说话。

中国政府高度重视促进和保护人权。我们坚持以人民为中心的人权理念，将促进和保护人权写入中国共产党党章、中华人民共和国宪法和国家发展规划，把生存权和发展权作为首要的基本人权，协调增进全体人民的政治、经济、文化、环境权利，成功走出了一条符合中国国情的人权发展道路。

我们解决了14亿人的温饱，减少了8.5亿多贫困人口，为7.7亿人提供就业，为2.5亿老年人、8500万残疾人和4300多万城乡低保人口提供基本保障，拥有世界上最大规模的中等收入群体，建成世界最大规模的教育体系、社保体系、医疗体系、基层民主选举体系。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国坚持人民至上、生命至上，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，全力护佑每一个生命，悉心呵护每个人的健康，捍卫每个人的价值和尊严。前不久召开的中共十九届五中全会审议通过了关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议，中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，相信中国人民的人权也将得到更大保障。

总台国广记者：我们注意到，中国非洲人民友好协会昨天举行了成立60周年的庆祝活动，疫情背景下中非友好互动有何特殊意义？

华春莹：首先谢谢你对中非友协的关注和关心。我也想借此机会再次祝贺中国非洲人民友好协会成立60周年。中国人讲“六十耳顺”，这反映了中非友好和合作进入了成熟阶段。

中非友协是中国成立最早的专门从事对非民间外交工作的全国性民间团体。它的成立恰逢非洲各国人民迎来民族独立的关键时刻，是中国人民同非洲人民患难与共、团结互助的写照。60年来，中非友协作为中非人民友好的历史见证者和贡献者，不断发展壮大，已成为中非民间友好的中坚力量。

昨天中非友协举行了成立60周年庆祝活动，第十三届全国政协副主席、中非友协会长李斌出席并致辞。非洲国家驻华使节和中非各国代表约200人参加活动，包括乌干达副总统、坦桑尼亚前总理等在内的众多非洲友好人士和组织纷纷向活动发来贺电，盛赞中非友协为增进中非传统友谊、促进互利共赢作出的重要贡献，也都感谢中国人民同非洲人民一起团结抗疫、共克时艰。

上个月，我们刚刚庆祝了中非合作论坛成立20周年，王毅国务委员兼外长对中非关系如何顺应时势再攀高峰、中非合作如何再接再厉提质升级提出了四点主张。今天，中非合作论坛第十四届高官会正在北京举行。中方将同非洲朋友们一道，落实好中非合作论坛北京峰会和中非团结抗疫特别峰会成果，加强共建“一带一路”合作，更好地造福中非人民。

《北京日报》记者：德国《每日镜报》8日以《中国的战狼》为题刊登一篇批评性报道，指责中国“战狼外交”。该报道本来要配一个中文的“权”字图片，却多了一个点成为了“杈”字。该报道称，德国联邦议院人权委员会11月18日举行所谓“中国人权听证会”，招致中国大使馆批评。文章引用德国绿党反华议员鲍斯的话说，中国实行“战狼外交”。你对此有何回应？

华春莹：我注意到你提到的德国媒体把“权”写成“杈”，遭到中方媒体嘲笑。但其实这个低级错误也不奇怪，因为的确，现在有些人经常明明对中国一无所知，却煞有其事地对中国进行着无中生有的指责。

至于“战狼外交”，我想问问那些指责中国搞“战狼外交”的人，不知道他们有没有看过迪士尼动画片《狮子王》？不知道他们怎么评价那个可爱的小狮子——在各种怀疑、责难和打击中成长和成熟起来的辛巴？

大家可以回想一下。一段时间以来，中国同个别国家之间发生了一些事情。但这些事情当中哪一次、哪一件是由中方首先挑衅引起的？哪一次、哪一件是中方在干涉别国内政？哪一次、哪一件是中方在威胁、损害其他国家利益？

无论是将病毒标签化、疫情政治化、中国污名化，还是滥用国家安全名义蛮横打压中国企业、破坏正常人文交流和经贸、科技合作；无论是以所谓人权、民主、自由为名干涉中国内部事务，还是公然违背国际关系基本准则，恶毒攻击中国政治制度甚至动辄实施单边制裁，难道有人能拥有随便诽谤、攻击、抹黑、伤害中国的“权利”，而中方却不能拥有说明事实真相的权利吗？难道一个公民都有依法行使正当防卫的权利，而中国作为主权国家却不能拥有维护自身主权、安全、发展利益和国家荣誉尊严的权利吗？难道有人以“莫须有”罪名对中国口诛笔伐时可以如狼似虎，而中方却只能做“沉默的羔羊”吗？！

我小时候，在中国有一部非常受欢迎的电视剧《霍元甲》，它的主题曲有句歌词写道“因为畏缩与忍让，人家骄气日盛”。从根本上讲，关于“战狼外交”的非议实际上是“中国威胁论”的又一个翻版，是一些人给中国量身定做的一个“话语陷阱”，本质是这些人做惯了“教师爷”，习惯了颐指气使，不习惯有人反驳。他们的目的就是要让中国打不还手、骂不还口，通过给中国扣上这顶帽子，威胁和讹诈中方，让中方放弃说出事实真相的权利。

但这些人应该明白，中国不是一百年前的中国了。中国从不欺凌霸凌他人，但中国人是有原则、有骨气的。中国外交代表和捍卫的是占世界五分之一人口的14亿中国人民的利益和尊严。在事关中国主权、安全、发展利益和国际公平正义等大是大非的原则问题上，中国外交必须坚决有力回击一切恶意挑衅，有力捍卫国家利益与尊严，维护国际公平与正义。

我想强调指出，中国始终坚持独立自主的和平外交政策。咄咄逼人从来不是我们的外交传统。但是，卑躬屈膝也不是中国人的气节。面对霸权霸凌，毛泽东同志早就讲过，“人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人”。中国不主动惹事，但也不怕事，不会被胁迫讹诈。如果有些人因为中国面对毫无底线的攻击、抹黑和谩骂做出回击、说明事实真相，就把中国外交称作“战狼”外交的话，那么为了维护中国的主权安全、发展利益，为了维护国家的荣誉与尊严，为了维护国际的公平与正义，就做“战狼”又何妨？

印度广播公司记者：印度外长苏杰生称，中国为其在实控线上部署数千名士兵提供了不同解释，将双边关系推向了有史以来最困难的阶段。他还称，出于某种原因，中国违反了双方自1993年以来签署的多项协议，在这些协议中双方承诺均不向实控线派遣大规模部队。外交部对此有何回应？

华春莹：中印作为邻国和世界上两个最大的新兴市场国家，保持良好关系符合两国和两国人民根本利益，但同时也需要双方相向而行，共同努力。中印边境地区发生的有关事态是非曲直十分清楚，责任完全在印方。中方一贯严格遵守中印两国签署的协议协定，致力于通过谈判协商解决边界问题，致力于维护边境地区的和平安宁，同时中方维护中国领土主权的决心坚定不移。我们希望印方同中方相向而行，多做有利于团结合作、共谋发展的事。

《北京青年报》记者：据报道，8日，美国共和党参议员鲁比欧等致信英特尔及英伟达公司高层管理人员，要求其提供向中国销售先进芯片的相关信息，质疑其是否知晓这些芯片被用于支持中国警方大规模监控新疆维吾尔族人。此外，有媒体称中国地方政府使用可对出现维吾尔族人进行预警的面部识别软件。中方对此有何评论？

华春莹：大家都知道鲁比欧一贯反华，热衷于炮制各种谎言抹黑中国并以此谋求政治私利，毫无政治诚信可言。

运用现代科技产品和大数据方法提升社会治理水平是国际社会的通行做法，美国也不例外。新疆依法在有关公共场所安装摄像头，这一措施不针对任何特定民族，目的是为了提高社会治理水平、有效预防打击犯罪。事实上，这一措施也增强了社会安全感，得到了各族群众的普遍支持。

说到“监控”，其实美国运用高科技手段实施大规模监控活动一直为世人诟病。根据美国媒体自己的报道，2017年，美国政府就已经要求全美20大机场对旅客进行人脸扫描识别。纽约警方建设的城市监控系统，针对行人和车辆的监控装置遍布各个角落，并对个人手机信息进行追踪盘查。美国各级政府仅在得克萨斯州就设有8个秘密监视中心，共享情报，监控社交媒体和在线论坛。美国审计署2019年6月4日的报告显示，联邦调查局人脸识别办公室可在没有合法许可情况下，任意检索包含超过6.41亿张照片的数据库。乔治城大学公布的一项研究也显示，约一半美国成年人（超过1.17亿人）被纳入执法机构使用的人脸识别系统，其中非洲裔比其他族裔更容易受到审查。我还看到英国《卫报》网站今年7月17日的报道指出，美国至少有四分之一的执法机构能在几乎没有监督的情况下使用面部识别技术，仅在纽约市，纽约警察局去年就使用了8000多次面部识别，并与所谓“帮派数据库”一起使用，涵盖4.2万名纽约人，绝大多数是有色人种。他们将抗议者名字加入库中进行不公正的后续监控及“选择性执法”。另外一个公开的秘密，美方有关机构长期以来违反国际法和国际关系基本准则，对外国政府、企业和个人实施大规模、有组织、无差别的网络窃密、监控和攻击。

我们敦促美方摒弃双重标准，停止政治操弄，停止炮制涉疆谎言，停止借涉疆问题干涉中国内政。

路透社记者：美国财政部制裁澳门黑帮头目尹国驹，称他是中国全国政协委员，并称他控制的“世界洪门历史文化协会”假借“一带一路”的名义进行犯罪行为。中方对此有何评论？能否证实尹国驹是不是全国政协委员？

华春莹：你刚才自己说，这个人是黑帮头目。我看到了报道，也了解了一下，有关人员根本不是中国全国或地方政协委员。这只能是又一例证：美方一些人的确是在编造谎言、不择手段地攻击抹黑中国，这样的行为实在是令人不齿。

《中国日报》记者：美国国务卿蓬佩奥昨天称，已有包括27个欧盟国家在内逾60个国家及约130家电信公司表示弃用中国5G技术。中方对此有何评论？

华春莹：我想请蓬佩奥把他说的包括27个欧盟国家在内逾60个国家及相关电信公司一一列张表，给大家看看。看他能不能列得出来？据我了解，美方满世界鼓动游说、威逼利诱其他国家加入他所谓的“网络”，一些国家其实在“被胁迫”和“被加入”。

事实证明，中国公司保持着良好的网络安全记录。以华为公司为例，过去30年里，华为在全球170多个国家和地区建设了1500多个网络，为228家全球500强企业提供了服务，服务人口超过30多亿，没有发生过一起类似“斯诺登事件”、“维基解密”的网络安全事件，没有发生过一起类似“棱镜门”、“方程式组织”、“梯队系统”的网络监听监视行为，也没有任何一个国家能够拿出华为产品存在“后门”的证据。华为早就公开表示愿意签署“无后门”协议，也愿意在任何国家建立网络安全评估中心。试问又有哪一家美国企业能做出同样的承诺？他们敢吗？

根据法新社10月报道，美国等“五眼联盟”国家公开要求在Signal、Telegram等加密应用程序中设置“后门”，为执法机构提供访问权限。美方迄今没有给出说明和解释。

大家也都看得很清楚，美方炮制的所谓“清洁网络”实质是非常肮脏的，真实目的是打压取得领先优势的非美国企业，打压他国的正当发展权利，以维护美国的垄断私利和科技霸权。霸凌不得人心，胁迫也不会有市场。我们相信，大多数国家会认清事实真相，秉持客观公正立场，独立自主作出判断。

日本共同社记者：刚刚你讲到涉港问题，对美制裁是今天启动吗？有没有被制裁的具体人员信息？

华春莹：我刚才已经说了，中方将对在涉港问题上表现恶劣、负有主要责任的美国行政部门官员、国会人员、非政府组织人员及其直系亲属实施对等制裁。至于是哪些人，这些人对自己的行为心知肚明。

印度报业托拉斯记者：你刚才回答关于印度外长苏杰生的问题时说，中印双方要共同努力。苏杰生在这个采访中的一个关键观点是，在进行边界问题谈判的同时，中印双方也在贸易、旅行等重要方面达成多项协议。他还称，边境地区人民的生活也许可以依然如常。你可否具体说明双方现在需要作出怎样的共同努力？此前双方达成了很多协议，当前面对边界问题的新局势，双方应如何共同努力解决边界问题并在双边关系中取得更多进展？

华春莹：关于边界问题，我刚才已经说了，在中印边境地区发生的有关事态是非曲直十分清楚。中方一贯严格遵守中印两国签署的协议协定，致力于通过谈判协商解决边界问题，致力于维护边境地区和平安宁，同时正如任何一个主权国家一样，中方维护自身主权、领土完整的决心坚定不移。目前出现这种情况，从印方来讲有什么需要反思的，这是一个需要严肃对待的问题。

当前中印关系的确面临困难和挑战，但是中方对印政策没有改变。我们始终认为，中国和印度作为两个10亿级人口规模的相邻大国和新兴经济体，保持良好关系符合两国和两国人民的根本利益。中方将一如既往地致力于维护和发展两国关系，也将致力于维护边境地区的和平与稳定。对于边界等历史遗留问题，中方历来主张通过和平友好协商找到公正合理和双方都能接受的解决方案，同时将边界问题置于双边关系的适当位置。我们希望印方同中方相向而行，切实落实好两国领导人达成的重要共识，妥善管控分歧，增进政治互信，加强务实合作，推动中印关系重回健康稳定的发展轨道。

湖北广播电视台记者：12月8日，中国驻埃及大使兼驻阿盟代表廖力强前往阿盟秘书处总部转交中国外交部援助阿盟的第二批抗疫物资。阿盟秘书长办公室主任兼首席助理秘书长扎齐代表阿盟接受物资。你能否介绍相关情况？

华春莹：新冠肺炎疫情发生以来，中国同阿拉伯国家患难与共、守望相助，树立了国与国合作抗疫的典范，成为中阿命运与共的生动写照。在中国抗疫最艰难的时刻，阿盟秘书长盖特致函王毅国务委员兼外长表示支持；阿拉伯国家向中方捐赠1000多万只口罩等亟需医疗物资。中方对阿拉伯国家遭受疫情冲击感同身受。习近平主席向多位阿拉伯国家领导致函表示支持。中方向阿拉伯国家提供了共100多万份检测试剂盒、1800多万只口罩，向8个阿拉伯国家派出医疗专家组。双方举办了40多次专家视频会，中国同阿联酋、埃及、摩洛哥等多国的疫苗合作进展顺利。

此次中方捐赠的第二批物资包括13万只N95口罩，我们希望这能为阿盟秘书处应对冬季疫情反弹提供支持。此前，中方已向阿盟秘书处提供了20万只普通口罩和9000只N95口罩。这是落实《中国和阿拉伯国家团结抗击新冠肺炎疫情联合声明》的具体行动。

在移交仪式上，阿盟首席助理秘书长扎齐表示，中国外交部捐赠第二批抗疫物资是阿中友好历久弥坚的又一见证，再次体现了中方对阿中兄弟般友谊的重视。阿盟期待在阿中双方共同努力和世界各国团结合作下，人类能够早日战胜新冠肺炎疫情。阿盟愿与中方继续相互支持，共同推进阿中友好关系深入发展。我们相信，经历过共同抗疫的考验，中阿之间的互信和友谊将继续深入发展。

深圳卫视记者：美国国务卿蓬佩奥发表演讲时再次攻击称，中共释放了新冠病毒。美国总统特朗普昨天转发关于德国新增死亡病例创纪录的推文时再次提到“中国病毒”。请问中方对此有何评论？

华春莹：新冠病毒是人类共同的敌人。世卫组织和国际社会都明确反对将病毒同特定的国家和地区相关联，反对搞污名化。相信大家都注意到，近期国际上一些研究认为，新冠病毒在中国暴发之前就已经在海外传播，时间线一再提前。这再次印证了病毒溯源是一个复杂的科学问题，应由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作。

现在美国国内累计确诊已超过1500万，一周就增加了超过一百多万，这意味着每22个美国人中就有1人确诊。美国死亡病例已逼近30万，昨天一天就新增逾3000例。美国占世界人口4.2%，但确诊人数却占全球22.2%，每百万人病例数是全球的5倍多。我注意到美国媒体报道称，疫情在美国已演变为一场人道主义灾难。美方一些政客为了掩饰自身抗疫不力的事实，竭力将病毒标签化、将疫情政治化，就病毒起源问题大搞政治操弄，散布政治病毒和政治谎言，妄图“甩锅”、推责。大家都看到，现在美国成了真正的最大毒源。事实证明，这种行为既不科学，也不道德。既害人，更害己。我们奉劝美方有关政客尊重事实、尊重科学，停止在疫情问题上搞污名化和政治操弄，把心思和精力放到抗击国内疫情上，尽最大努力维护美国人民的生命安全和健康。中方愿为美国人民抗疫提供力所能及的帮助和支持。

路透社记者：标准普尔和道琼斯指数今天宣布从其股票和证券指数中移除一批中国企业。中方对此有何评论？

华春莹：前几天我回答过类似的问题。这明显是受到了美国政府有关行政令的影响，也是美方动用国家力量、滥用国家安全名义打压中国企业的又一个新的例证。我们坚决反对美国政府有关做法。相信美方编造各种谎言谣言、没有底线地围追堵截中方企业的行为，最终会被证明不符合美国自身利益。

路透社记者：中国驻美使馆称其推特被黑客入侵，并否认9日转发了美国总统特朗普指责民主党在选举中作弊的推特。请问中方有何进一步解释？

华春莹：中国驻美使馆已经作出声明，使馆9日并没有转推任何推文。

(责编：高歌、刘慧)