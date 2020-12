第七届“华星杯”云端舞蹈大赛发榜 抗疫成赛事主题

人民网旧金山12月9日电(邓圩 叶颖)由美国华人舞蹈家协会和旧金山华星艺术团主办的年度“华星杯”世界舞蹈之星大奖赛于12月9日发榜。本次大赛共收到120多个舞蹈作品,分别来自美国、中国、巴西、德国、俄罗斯等。参赛人数约600人,是7年来参赛作品和人数最多的一次。值得一提的是,今年的原创作品格外多,共50多个,不少作品在疫情期间创作或直接反映抗疫,如青岛市歌舞剧院选送的“一次离别”、深圳华夏艺术中心选送的“战疫"等。

赛事原定于今年8月10日在旧金山举办,但因疫情无法如期举行。董事会和顾问团经过反复商讨,决定将此届比赛改成线上公益大赛。

大赛分专业组、业余组以及各个年龄组,按得分共决出10个铂金奖、若干金银铜奖以及10个杰出原创编舞奖。东方艺术教育中心和休斯顿华星艺术团以最高团体总分获得团体成就奖。由中国青岛歌舞剧院选送的李壮亮的“此心安处(Where A Stage Is, Where My Heart Is)”和安瑞、潘亭志的“远方的远方(Far Away From)”分别获得专业组独舞、双人舞第一名。美华医生舞蹈队、新世纪舞蹈学校、史芝萍舞蹈学校、巴西圣保罗华星艺术团、青岛市歌舞剧院有限公司和深圳华夏艺术中心获得抗疫特别奖。

