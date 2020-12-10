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王毅应约同新西兰新任外长马胡塔通电话

2020年12月10日17:47  来源：新华社
 

　　新华社北京12月10日电 2020年12月10日，国务委员兼外长王毅应约同新西兰新任外长马胡塔通电话。

　　马胡塔表示，新中关系是新西兰最为重要的双边关系之一，为两国人民带来实实在在的利益，也日趋成熟稳定。新方坚定奉行一个中国政策，两国相互尊重，在抗击疫情过程中守望相助。中国率先实现经济正增长，表明中国抗疫取得显著成效。新方高度评价习近平主席提出的实现碳中和目标，欢迎中方在气候变化方面发挥领导力。新方愿积极参与共建“一带一路”，同中方在疫苗研发等领域加强合作，在太平洋岛国事务中开展三方合作，推动以规则为基础的多边贸易体系建设。

　　王毅祝贺马胡塔就任外长并表示，中国和新西兰互为重要合作伙伴，我赞赏外长女士上任伊始即表示将建立对中国的认知作为首要任务。多年来，中新双方相互欣赏、相互尊重、相互理解、相互信任，双边关系保持良好发展势头，成为不同社会制度、不同发展阶段、不同经济体量的国家之间互利合作的典范。两国交往创造了多项“第一”，产生了重要示范作用。中新自贸协定升级谈判顺利结束，为两国互利合作开辟了新前景。中新在防控疫情、重振经济等方面互相给予宝贵支持，在国际地区事务中保持良好协调合作，充分体现了中新全面战略伙伴关系的应有之义。

　　王毅说，中方愿同新方共同努力，落实好两国领导人重要共识，继续秉持“争先”精神，推动中新关系在新时期取得更大发展。双方要尽早签署中新自贸协定升级议定书，加快商签中新“一带一路”合作具体规划，并积极在新兴领域培育合作增长点。希望新方本着市场经济原则和中新自贸协定精神，为在新西兰的中国企业提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。

　　王毅表示，中国作为联合国安理会常任理事国，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护以世贸组织为基石的自由贸易体制。中方始终坚持大小国家一律平等，愿继续同包括新西兰在内的国际社会一道，着力推进国际关系民主化，推动全球化朝着更加普惠、包容、共赢的方向改革完善。中方重视和支持新西兰主办2021年亚太经合组织领导人非正式会议，愿同新方共同推动区域全面经济伙伴关系协定尽快生效。中方乐见新西兰在国际地区事务中发挥更重要作用，愿同新方在气候变化、太平洋岛国事务中开展互利合作。

(责编：白宇)
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