中国常驻联合国副代表呼吁帮助中部非洲国家抗击疫情

新华社联合国12月9日电 中国常驻联合国副代表戴兵9日在安理会审议中部非洲问题视频会议上发言，呼吁国际社会帮助该地区国家抗击疫情，恢复经济和发展。

戴兵表示，当前疫情还在全球蔓延，地区合作抗疫不能松劲。联合国驻中部非洲地区办公室（联合国中非办）要支持地区国家加强联防联控，开展信息分享、检测方法、临床救治等方面的合作。中方已向地区国家提供多批抗疫物资，愿继续帮助地区国家抗击疫情。

他说，疫情对中部非洲地区各国发展造成不小冲击，经济下行风险加大。国际社会有责任帮助地区国家维护宏观经济稳定，扩大就业，保持产业链、供应链安全畅通。中方积极落实二十国集团缓债倡议，是二十国集团成员中落实缓债金额最多的国家。希望联合国中非办动员发达国家和多边金融机构加紧行动，尽早兑现承诺，切实减轻地区国家债务负担。

他还呼吁继续支持地区国家自主维护和平的努力。他说，得益于地区国家的协同努力，中部非洲形势总体稳定。同时，“博科圣地”“圣灵抵抗军”等武装团伙和恐怖组织仍在地区活动，几内亚湾海盗依然活跃。国际社会要采取行动支持地区国家打击恐怖主义和有组织犯罪，同时应始终尊重地区国家主权和主导权。今明两年该地区多个国家将举行选举，联合国中非办可应当事国请求为其选举提供技术和物资援助。

他呼吁继续支持中部非洲地区一体化进程。联合国中非办要支持地区国家促进睦邻友好，深化经济融合，把落实联合国2030年可持续发展议程纳入地区战略和各国发展战略，同联合国其他相关机构、次区域组织、非盟等加强沟通协调，形成合力，促进地区稳定和繁荣。

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