奥林匹克，再添时尚元素

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北京时间12月8日凌晨，国际奥委会召开执委会会议，确认霹雳舞、冲浪、滑板和竞技攀岩等备受年轻人青睐的运动成为巴黎奥运会正式比赛项目。

除增设4个大项之外，国际奥委会还对田径、皮划艇等常设大项的具体小项进行了调整。

北京时间12月8日凌晨，国际奥委会召开执委会会议，最终确认了2024年巴黎奥运会的项目设置。霹雳舞、冲浪、滑板和竞技攀岩4个增设大项顺利成为巴黎奥运会正式比赛项目，其中，冲浪项目计划在太平洋小岛塔希提举行，其余3个项目的比赛地点均在巴黎市中心的广场。更加融入城市、更注重展现年轻人的活力，是巴黎奥运会乃至今后奥运会设项的趋势。

4个增设大项包含12个小项。巴黎奥运会奖牌项目总数为329个

在明年举行的东京奥运会上，冲浪、滑板和竞技攀岩将首次作为增设项目在奥运舞台上亮相。霹雳舞将在巴黎奥运会上迎来奥运赛场“首秀”，但也已经在2018年布宜诺斯艾利斯青奥会上有过“登场”。备受年轻人喜爱的时尚、极限项目走上奥运舞台，体现了国际奥委会走向年轻人的脚步未曾停歇。

这4个增设大项共包含12个小项。至此，巴黎奥运会的奖牌项目总数为329个，比东京奥运会少了10个。对项目设置把关更加严格，让奥运会项目更加精简，同样是国际奥委会关于奥运设项的考量。

此前，各国际单项体育组织共申请将41个小项加入巴黎奥运会的项目设置中，其中不乏跑酷、越野跑、海岸赛艇、沙滩手球等广受年轻人欢迎的时尚项目，不过均被国际奥委会拒绝。国际奥委会表示，国际单项体育组织申请增设的项目，不得在现有场馆外增加新的场馆，且不得增加运动员名额。

奖牌总数减少，巴黎奥运会的运动员人数也从东京奥运会的11092人下降至10500人，男、女运动员各占50%。

田径、皮划艇等奥运常设大项的具体小项进行了调整

除增设4个大项之外，国际奥委会还对田径、皮划艇等常设大项的具体小项进行了调整。

在巴黎奥运会的项目设置中，此前一些只有男运动员参加的项目被男女混合项目所取代，男女混合项目达到22个，较东京奥运会增加了4个。比如，男子50公里竞走就被排除在竞赛项目之外，改为一项男女混合田径项目。

举重和拳击两个大项的运动员名额和项目数量大幅减少。其中，拳击项目减少了34个参赛名额；举重项目的参赛名额则从东京奥运会的196个减少到120个，共减少了4个级别的比赛，男、女各剩5个级别。据了解，项目减少后的级别设定将在明年第一季度确定，中国举重队需要提早准备。

此外，皮划艇、赛艇和射击等常设大项都对各自小项进行了调整，用新设置的混合项目取代了原有的竞赛项目。

对于奥运会项目的新增和调整，中国队已在积极应对

“我们对这些项目能够进入巴黎奥运会表示支持。”国家体育总局社会体育指导中心副主任尹国臣表示，“奥运会是全球瞩目的舞台，进入奥运会对项目发展将起到极大的推动作用。”

尹国臣介绍，自从滑板项目确定进入东京奥运会之后，国家体育总局社会体育指导中心便同中国轮滑协会一起积极推动项目备战工作。“最初面临的一个大问题是场地不足。”尹国臣说，“近几年来有了很大的好转，国家集训队也在南京有了自己的训练基地。”

在巴黎奥运会的项目设置中，竞技攀岩的项目数量较东京奥运会有所增加，中国队的备战工作同样早早开始。“成为巴黎奥运会正式比赛项目，特别是增加金牌设置，对于中国攀岩是利好消息。”国家体育总局登山运动管理中心副主任、中国登山协会副主席王勇峰表示。王勇峰介绍，我国多名选手在速度攀岩项目上位于世界一流行列，31岁的老将钟齐鑫就是世界首位速度攀岩大满贯获得者。

霹雳舞去年6月被初步定为巴黎奥运会项目后，国家体育总局社会体育指导中心便和中国体育舞蹈联合会共同开启巴黎奥运会的备战工作。作为一项全新的项目，霹雳舞的备战工作需要做不少功课。“霹雳舞此前作为舞蹈，在成为一项运动进入奥运会后，规则制定、技术指导方向等都是我们需要研究的问题。”尹国臣表示，去年，第一届霹雳舞世锦赛在江苏南京举行，“通过举办赛事来检验、观察项目的运行方式，也是我们备战工作之一。”

作为颇受年轻人喜爱的运动，霹雳舞等巴黎奥运会增设项目也很有可能进入到2028年洛杉矶奥运会的项目设置中。

“因此，梯队建设等有关项目可持续发展的问题也在考虑之中。”尹国臣介绍，目前正在与一些专业院校进行合作，“要把选手的学业等问题解决好，以后即使他得不了冠军，也能成为项目推广的一个很好的传播者和讲授者。”

《 人民日报 》（ 2020年12月10日 15 版）

(责编：张信凤、杨牧)