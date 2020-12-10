美国新冠肺炎确诊病例超1533万 单日新增确诊超22万

人民网华盛顿12月9日电（记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间12月9日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊15337091例，死亡288022例。过去24小时，美国新增确诊223231例，新增死亡2243例。

美国有线电视新闻网报道说，截止8日的过去一周平均单日新增病例206152例，是美国疫情暴发以来最高纪录。8日，美国新冠肺炎住院患者人数达104600人，同样是疫情暴发以来的最高点。

《今日美国》评论说，美国本周感染病例猛增，累计确诊已超过1500万例，没有迹象表明近期的激增趋势正在减弱。9日，美国宾夕法尼亚州州长汤姆·沃尔夫表示，他的新冠病毒检测结果呈阳性。

美国消费者新闻与商业频道报道说，美国食品药品监督管理局将于10日开会讨论是否对辉瑞与德国生物技术公司的新冠病毒疫苗进行紧急使用授权。官员称，可能在会后的几天内做出决定。一旦美国食品药品监督管理局批准，美国联邦政府计划最早可于本周末开始分发290万剂疫苗。

不过，白宫应对新冠病毒特别小组警告说，目前的疫苗接种计划至少要等到明年春天末期才能减少新冠病毒的传播。

美国当选总统约瑟夫·拜登8日宣布他明年1月就职后100天内的抗击新冠疫情方案。他说，新政府抗疫的三大首要任务是呼吁所有美国人自愿戴口罩，致力于让1亿美国人接种新冠疫苗，并推动大多数学校恢复线下授课。

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