南非第三季度GDP增长超预期 总统呼吁继续加强疫情防控

人民网约翰内斯堡12月9日电（王磊）据南非政府9日消息，总统拉马福萨称2020年第三季度南非国内生产总值（GDP）反弹13.5%，表明本国经济仍有可能强劲复苏，即使当前经济水平仍低于疫情前。

拉马福萨表示，尽管GDP同比萎缩6%，但第二季度的强劲增长表明经济复苏的速度比预期的要快。近几个月政府部门和各行业的努力为经济重建和复苏提供了基础，特别是采矿和农业部门在有利的市场条件下表现出强劲的增长。

拉马福萨说，“全球商业服务等快速增长的行业继续快速扩张并创造就业机会，显示出未来具备增长潜力的新领域。”拉马福萨在2020年4月宣布的一揽子紧急经济救援计划的刺激效应支持了第三季度的迅速反弹，该计划包括通过额外补助金、新冠肺炎特别补助金和新冠肺炎临时雇主/雇员救济计划向2200多万南非人提供援助。

此外，对疫情的防控措施也保障了经济活动的强劲复苏。“第三季度国内生产总值（GDP）增长强劲反弹，也为我们应对疫情和保护经济所采取的措施提供了支持。”拉马福萨说，“我们现在的任务是确保这种势头持续下去，使经济全面复苏。”

拉马福萨还强调疫情的死灰复燃是目前经济复苏面临的最严重威胁。随着南非假期的到来，人们必须保持警惕，防止疫情卷土重来。总统呼吁所有南非人戴上口罩，与他人保持安全距离，避免拥挤或通风不良的空间，并定期洗手。“这些简单的措施不仅是为了保护我们自己和他人，而且也是为了支持经济的持续复苏。”他说。

(责编：燕勐、刘慧)