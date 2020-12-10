“2020年一带一路教育论坛”在云端举行

人民网莫斯科12月10日电（记者张光政）“2020年一带一路教育论坛”日前以视频会议的形式举行。这次活动由北京师范大学和俄罗斯高等经济大学联合举办。中国、俄罗斯、意大利、荷兰、菲律宾、以色列等国教育界的专家学者代表以及联合国教科文组织阿拉木图办事处、联合国教科文组织非洲能力建设所、东南亚教育部长组织秘书处等国际组织负责人共160人聚首云端，以“‘一带一路’框架下的教育合作与发展”为主题，进行了广泛深入的交流与探讨。

北京师范大学副校长周作宇在致辞中表示，教育工作者和研究者应关切和参与“一带一路”倡议下的人文交流与合作。本次会议的主题关注国际教育合作与发展，契合了人文交流与合作的关键点之一。北京师范大学和俄罗斯高等经济大学近年来不断加强交流与合作，特别是在今年疫情期间携手努力，共克时艰，多次联合举办学术研讨会、在线讲座和联合研究项目等多种形式的活动。他表示，期待中俄两校联合“一带一路”沿线其他国家的高校，未来展开更广泛、深入的合作。

“2020年一带一路教育论坛”在云端举行

俄罗斯高等经济大学副校长伊万·普罗斯塔科夫在致辞中指出，当下国际教育形势仍然面临巨大挑战，很多国际学生无法返校上课，只能在所在国通过在线形式进行。不过，挑战之下也有机遇，国际教育正赶上在线教育的大发展。他表示，非常感谢“一带一路”倡议能够让沿线国家进行更多的人文交流与合作，相信沿线国家未来能够借助网络技术新形式让知识跨越国界更好地传播与发展。

中国驻俄罗斯大使馆教育参赞蒋中亮在致辞中表示，中俄两国教育交流源远流长，特别是近年来，在中俄关系不断攀升历史新高的大背景下，两国教育交流合作取得了丰硕成果。两国教育部门将加大合作力度，研究适合“一带一路”和欧亚经济联盟对接的教育合作模式。他还表示，驻俄使馆教育部门会一如既往地为两国教育交流与合作牵线搭桥，做好服务。期望北京师范大学和俄罗斯高等经济大学在世界教育科学研究领域中强强联手，带动“一带一路”沿线国家和欧亚经济联盟国家的教育共同发展，互利共赢。

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