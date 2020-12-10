英国“脱欧”过渡期将结束 留学签证怎么变？

2020年1月31日，英国正式退出欧盟，根据规定，英国有11个月的过渡期。近一年来，英国移民局对移民政策法案一直在进行着调整和更新。在最新修订的移民政策法案中，工作签证、访问签证、学生签证等多种签证类别的政策都有了新的调整。

移民局对申请学生签证的相关条件进行了修改，主要包括以下几部分：

□国际学生赴英留学生活存款证明上调

赴英留学国际学生生活存款证明的数额不得低于学费加9个月的预估生活费的总和。通常根据学校所在地区而有所划分，英国移民局为不同地区规定了每月生活费的标准。

伦敦地区：1265英镑/月

非伦敦地区：1015英镑/月

同时，根据最新的移民政策法案，办理英国学生签证所需的生活费标准将有所上涨。

伦敦地区：1334英镑/月

非伦敦地区：1023英镑/月

值得注意的是，这些需要申请人提供的银行证明信不再需要到银行柜台办理，可以使用电子版。

□家长陪读签证有效期变化

对于儿童学生签证持有者，其家长的陪读签证从每12个月签一次，改成有效期与儿童学生签证一致。

□博士毕业生可在英国居住工作3年

自2021年夏天起，在英国高校获得博士学位的国际学生，毕业后在英国居住和工作的时间从原先的2年延长至3年。本科和研究生学位的国际学生，毕业后将有2年在英国居住和工作时间。

□转签学生签证不再需要离境

除访问签证、短期学生签证、家长陪读签证等签证外，其它都可以在英国境内转申学生签证，不用再离境申请。

□旅游访问签证可参加短期课程

根据新移民法，访问签证的持有者可以在英国接受培训，参加不超过6个月的短期课程。此前，移民局只允许持有普通访问签证的入境者参加不超过30天的培训课程。若参加超过30天的短期课程则必须申请短期学生签证才可以入境。另外，持访问签证也可做不超过30天志愿服务，做志愿服务可以是来英的主要理由。

根据英国移民局官网信息，新的移民规划将于2020年底开放，以便申请者2021年1月开始在英国的工作、学习和生活。

（资料来源：中国侨网）

(责编：艾雯、刘洁妍)