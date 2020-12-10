法国：《整体安全法》引发抗议（环球热点）

十二月五日，警察在法国巴黎游行示威活动现场与示威者对峙。

奥雷利安·莫里萨尔摄（新华社发）

据法新社报道，当地时间5日，法国多个城市再次就《整体安全法》爆发游行示威。在巴黎，部分示威者与警察发生暴力冲突。这是法国连续两个周末爆发游行示威。

近年来，法国社会一直不太平。政府调高燃油税引发的“黄马甲”运动、劳工改革方案引发的劳工游行示威、近期多起恐怖袭击事件……法国究竟怎么了？

“暴徒破坏了法兰西”

据法国国际电视台France24报道，12月5日，法国多个城市举行了90多场游行示威活动，反对政府近期提出的《整体安全法》。据法国内政部统计，当天全法约有5.2万人参加游行示威活动，其中巴黎约有5000人。多地游行出现暴力行为。这是法国连续第二个周末发生暴力示威事件。

“暴徒破坏了法兰西。”法国内政部长达尔马宁通过社交媒体说，5日的游行示威中已有95人被捕，67名执法人员受伤；仅巴黎就有48名执法人员受伤。

引发争议的《整体安全法》日前已由法国国民议会通过，并将交由法国参议院审议。该法案第24条规定，禁止恶意传播警察和宪兵形象、泄露其面部特征和身份信息，违者将面临最高1年监禁与4.5万欧元的罚款。据英国广播公司报道，支持者认为该法案将保护警察免受社交媒体上的针对和骚扰；反对者则认为该法案会削弱监督警察暴力执法的新闻自由，称“新闻自由与公众知情权绝不能受阻”。

此外，该法案第22条等条款还鼓励广泛使用无人机与面部识别技术对大众进行监察，以防止恐怖主义，维护国家安全。这些内容也遭到法国内外人权相关组织的激烈指责。

上个月，3名巴黎白人警察殴打一名黑人音乐人的视频在网上流传后引发法国国内舆论哗然，加剧了社会对《整体安全法》的争议。11月28日，法国多个城市爆发大规模游行示威，13万人参与示威。抗议者指责法国立法机关存在“系统性种族歧视”，要求政府删除法案第24条等内容。

改革的诉求与代价

“《整体安全法》的本意是对游行示威活动进行约束和规范，更好地保护警方，免受网络仇恨的侵害。但是，法国民众权利意识强烈，认为自己的权利受到了损害，于是上街表达诉求。在西方世界，法国是最先提出‘自由、平等、博爱’的国家。对法国民众而言，这些观念根深蒂固。”复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯接受本报采访时这样分析。

路透社援引分析人士评论称，法国人对国家公权力普遍抱有矛盾情绪：一方面渴望国家的保护，另一方面对警察等权威存在怀疑。在当前疫情带来的压抑情绪下，有争议的法案与警察的暴力执法事件对法国而言就是“点燃社会冲突的一把火”。

“法国已经形成一种‘自动反应’，凡是当政府权力有可能限制自由时，舆论就会反弹，以制衡权力。法国社会未必真的对加强法制、维护执法人员隐私的改革方向有意见，而是已经形成了一套面对政府改革的反应模式和‘维护自由’的环境土壤。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建接受本报采访时说。

近年来，法国社会一直不太平。政府调高燃油税引发“黄马甲”运动、劳工改革方案引发的劳工游行示威、近期多起恐怖袭击事件……

“最近的示威游行可以视作是法国原有问题的延续和表现。法国一直都有大国雄心，但国家经济一直不够强。要恢复法国过去的荣光，必须有实力支撑。所以历任法国总统都在努力推动劳工体制和社会福利等改革。然而，改革就意味着会动某些人的奶酪，再加上法国民众强烈的权利意识，各种示威游行就难免了。”丁纯表示。

崔洪建指出，法国政府的改革诉求和代价之间存在矛盾。“针对近年来法国发生的恐怖袭击事件，法国总统马克龙有意要在国家安全等方面做出大的改革动作，但改革势必会触及一些集团的利益。《整体安全法》第24条涉及警察工会，近年的‘黄马甲’运动和劳工游行示威事件背后也有工会和行业组织的支持。”

圣诞节为分水岭

“法国在以往多次社会运动中已经形成‘政府改革——社会抗议——政府让步——事件平息’的互动模式。”崔洪建指出，《整体安全法》引发的抗议事件发生在疫情和前期恐怖袭击事件的双重背景下，因此或存在两种发展方向。“如果没有其他因素叠加，政府做出一定让步后，事态可能会按以往的规律逐渐平息。”

为平息事态，法国执政党共和国前进党党团领袖卡斯塔内已表示，将“彻底重写”《整体安全法》第24条。此外，法国内政部网站消息称，法国内政部长达尔马宁还将于12月18日会见警察和宪兵队代表，商讨执法人员目前面临的监督、物质条件等困难，并将商讨结果向法国总理反馈。

“但这次改革涉及执法部门。如果处理不好，可能会引发警察罢工，甚至可能引发犯罪行为增加、社会治安失控等。”崔洪建分析。

路透社报道称，《整体安全法》是马克龙在2022年法国总统大选前加强法律和秩序改革中的一环。“圣诞节会是一个分水岭，如果法国政府在圣诞节到来前找到解决方案，圣诞节后至明年，事态可能会逐渐平息。否则，就可能会面临更多挑战。”崔洪建指出，“明年是法国大选前一年，法国就要进入选举节奏。大选会成为法国政府明年处理类似事件的重要考虑。”

“对于法国而言，对内稳定局势、推进改革、发展经济，与对外争取更高地位、更大发言权、恢复法国荣光是联动的。做得好了可以相互促进，做得不好会彼此扯后腿。”丁纯说，“接下来，局势的发展取决于很多因素，包括法国疫情的发展，法国和欧盟、法国和美国的关系等。”

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