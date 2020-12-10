保护野生动物，中国言行一致（观象台）

前不久，美国发布所谓“中国破坏全球环境报告”，诬蔑中国走私野生动物，“促使物种灭绝并传播疾病”。如此罔顾事实的大假话，在国际社会闹了大笑话。

一直以来，中国在保护野生动物方面持续发力，中国的绿水青山和物种繁荣见证着中国野生动物保护的不断进步。从20世纪80年代开始，中国加快自然保护区建设。目前，中国已形成以自然保护区为主体的野外保护体系、野生动物救护繁育体系和陆生野生动物疫源疫病监测防控体系，形成2750个自然保护区，有效保护了中国90%的陆地生态系统和85%的野生动物种群。与此同时，中国为300多种珍稀濒危野生动物建立了稳定的人工繁育种群，对大熊猫、朱鹮、麋鹿、普氏野马、野骆驼、白颈长尾雉等10余种濒危野生动物成功实施了放归自然。

中国保护野生动物的行动，有法律的坚实保障与强力支持。今年2月，中国全国人大常委会第十六次会议通过《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，全面禁止食用国家保护的“有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物”以及其他陆生野生动物，包括人工繁育、人工饲养的陆生野生动物。全面禁止以食用为目的猎捕、交易、运输在野外环境自然生长繁殖的陆生野生动物。最新版《野生动物保护法》修订草案在立法目的中增加防范公共卫生风险的内容，要求从源头防控重大公共卫生风险，以法律之盾保护野生动物，防范卫生风险。

中国保护野生动物的努力，伴随着中国走出去的步伐，向全球延伸，为国际野生动物保护事业增添一分力量。据“一带一路”绿色发展国际联盟发布的《“一带一路”绿色发展案例报告（2020）》，在加纳特马港，中国企业建立“海龟孕育中心”，组建专业海龟保护巡逻队，与加纳野生动物保护协会合作，保护海龟，维持生态平衡。在肯尼亚内罗毕国家公园，内马铁路长达6.5公里的大桥全程穿越公园，中国企业在项目设计中将保护野生动物迁徙通道考虑在内。在巴基斯坦卡洛特水电站，为保护当地的鱼类，中国企业在施工区树立禁渔标识，在溢洪道设置生态流量泄放孔和闸门，用于机组停运期间泄放生态流量。中国注重生态环境、保护野生动植物的绿色理念，正在“一带一路”沿线开枝散叶。

美国又是如何做的？据联合国毒品和犯罪问题办公室发布的世界野生动物犯罪报告，2005年至2018年世界野生动物罚没共享数据中，北美占38.5%。美国是水生龟鳖、陆龟、狮子及其制品、《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录海参等动物最大的贩运目的国。美国也是全球主要的鲨鱼捕捞国，并大量销售鲨鱼油等制品，对鲨鱼资源破坏严重。近年来，美国大量捕捞、出口鲨鱼物种。仅2018年，美国就出口了近300万公斤的鲨鱼肉和鱼翅。作为全球野生动物及其制品贩运的最大目的国和消费国之一，美国实在难以给国际社会一个交代。

美国在国际舞台指责其他国家的时候，却对自身的错误做法熟视无睹。美高调呼吁全球开展打击野生动物非法贸易，却对其自身进口CITES附录Ⅰ的活体非洲象、加利福尼亚湾石首鱼以及开展象牙贸易避而不谈。美国是将全球8种穿山甲从CITES附录II升级到附录I的主要推手，但美国内至今只将南非穿山甲列为濒危物种。美国不思改正自身在野生动植物种保护、野生动物贩运方面的斑斑劣迹，反而对他国保护野生动物的行动无端指责，手未免伸得太长。

中国是世界上生物多样性最丰富的国家之一，拥有很多特有和珍稀种类。保护野生动物是中国民众的共识，也凝聚着中国社会的努力。谁在行动，谁在空谈，谁在做贡献，谁在乱搅局？世界人民心里都有一本账。美国与其信口雌黄指责他国，不如在保护野生动物上多花点心思。

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