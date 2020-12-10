秘鲁社会动荡不断加剧

在新冠肺炎疫情冲击之下，随着经济矛盾、社会问题、政治痼疾等问题相互交织，秘鲁的社会动荡正持续上演。

抗议再袭 政局混乱

自11月9日总统比斯卡拉被罢免以来，秘鲁接连爆发大规模示威活动。12月2日，数以百计的农牧工人在秘鲁多地举行罢工罢市，抗议受到不平等待遇，反对废除《农业促进法》，并封锁了南美公路，阻碍货车通行，导致多地农牧产品短缺，物价上涨。

分析认为，这场抗议的暴风眼是政府向国会提出废除《农业促进法》的法案，或将原《农业促进法》“劳动”一章删除。“该法律涉及数万计农业劳动者的利益，特别是针对出口农牧业的工人。”新华社世界问题研究中心研究员沈安在接受本报采访时表示，工会提出要与政府和国会举行对话。到目前为止，双方并没有达成共识。

此次的示威活动与11月的抗议主体相似，皆由青年人主导。中国社科院拉美研究所副所长袁东振在接受本报采访时表示：“在秘鲁等拉美国家，青年人一直有积极参政的意愿，加上信息化时代改变了传统社会动员模式，社交平台成功调动起青年人的抗议积极性，从而彻底改变了社会动员的传统格局。”

同时，袁东振也指出：“秘鲁的示威游行与接连发生在其他地区的示威活动有4个共同点：一，皆对执政者或社会现状不满；二，皆要求改善当前生存条件，进行经济社会改革；三，抗议主体皆为年轻群众；四，动员模式皆具有信息时代的特点。”

疫情攀升 经济衰退

秘鲁的新冠肺炎确诊病例，因示威活动持续攀升。秘鲁新世界日报社长罗兆雄在接受本报采访时表示，“相信在圣诞节和新年佳节后，第二波疫情将来袭。”

据《纽约时报》报道，在疫情暴发初期，秘鲁前总统比斯卡拉曾果断执行严格的封禁措施，但最终秘鲁反倒成了疫情最严重的地区之一。罗兆雄表示：“虽然当时的防疫措施是正面的，也一度获得全民支持，但由于措施宣布得过于仓促，相关执行单位无法及时跟上，外加秘鲁采购系统落后，导致民众防疫积极性降低，使得感染率急剧上升。”近期，根据疫情的变化，秘鲁颁布了最新的防疫法案，其中包括全面禁止私家车上路以及各类聚集活动。

据秘鲁国家统计局公布的最新数据，该国今年第一季度经济萎缩3.4%，11月失业率达到16.4%，粗略估算有近57万人失业。分析认为，该国恐将面临100年来最严重的经济下滑。此外，根据国际货币基金组织数据，2020年秘鲁经济将收缩14%，成为拉丁美洲地区经济萎缩幅度最高的国家。袁东振指出：“经济衰退使秘鲁失业人口增加，实际收入减少，贫困人口增多，脱贫人口重新返贫，许多人感觉自己的社会地位下降，导致危机感和不满情绪滋生。”

制度痼疾 根深蒂固

在政权交替、抗议示威、经济萎缩、疫情肆虐的多重打击下，秘鲁时局动荡。秘鲁总统萨加斯蒂表示，秘鲁的政治腐败使得社会矛盾加剧，抗议不断。袁东振指出：“秘鲁的政治体制基本成熟，可正常运作，但在当前条件下，秘鲁即使能够找出解决不平等和腐败问题的制度性方案，也很难顺利实施，因为该国还存在政府执行力差、司法体系效率低、税收制度不合理、政策设置偏向中上阶层等制度性问题。若想解决这些痼疾，各个主要政党需取得基本共识。”

2021年秘鲁总统大选将至，新一波的动荡恐再度来袭。罗兆雄表示，“目前已知的总统参选人中，尚未有候选人支持率过半，昔日的老牌政客皆不被看好，民众倾向于接受新面孔和年轻的候选人。”袁东振认为：“秘鲁政党林立，各派政治理念不一，未来无论谁当选，其所在党派都很难在国会占绝对优势，都会在一定程度上受到议会和反对派的制约，很难做到有效施政。”

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