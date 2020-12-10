人民网>>国际

新冠肺炎疫情冲击 多重矛盾相互交织

秘鲁社会动荡不断加剧

杨  宁  陈洁民

2020年12月10日08:23  来源：人民网－人民日报海外版
 

在新冠肺炎疫情冲击之下，随着经济矛盾、社会问题、政治痼疾等问题相互交织，秘鲁的社会动荡正持续上演。

抗议再袭 政局混乱

自11月9日总统比斯卡拉被罢免以来，秘鲁接连爆发大规模示威活动。12月2日，数以百计的农牧工人在秘鲁多地举行罢工罢市，抗议受到不平等待遇，反对废除《农业促进法》，并封锁了南美公路，阻碍货车通行，导致多地农牧产品短缺，物价上涨。

分析认为，这场抗议的暴风眼是政府向国会提出废除《农业促进法》的法案，或将原《农业促进法》“劳动”一章删除。“该法律涉及数万计农业劳动者的利益，特别是针对出口农牧业的工人。”新华社世界问题研究中心研究员沈安在接受本报采访时表示，工会提出要与政府和国会举行对话。到目前为止，双方并没有达成共识。

此次的示威活动与11月的抗议主体相似，皆由青年人主导。中国社科院拉美研究所副所长袁东振在接受本报采访时表示：“在秘鲁等拉美国家，青年人一直有积极参政的意愿，加上信息化时代改变了传统社会动员模式，社交平台成功调动起青年人的抗议积极性，从而彻底改变了社会动员的传统格局。”

同时，袁东振也指出：“秘鲁的示威游行与接连发生在其他地区的示威活动有4个共同点：一，皆对执政者或社会现状不满；二，皆要求改善当前生存条件，进行经济社会改革；三，抗议主体皆为年轻群众；四，动员模式皆具有信息时代的特点。”

疫情攀升 经济衰退

秘鲁的新冠肺炎确诊病例，因示威活动持续攀升。秘鲁新世界日报社长罗兆雄在接受本报采访时表示，“相信在圣诞节和新年佳节后，第二波疫情将来袭。”

据《纽约时报》报道，在疫情暴发初期，秘鲁前总统比斯卡拉曾果断执行严格的封禁措施，但最终秘鲁反倒成了疫情最严重的地区之一。罗兆雄表示：“虽然当时的防疫措施是正面的，也一度获得全民支持，但由于措施宣布得过于仓促，相关执行单位无法及时跟上，外加秘鲁采购系统落后，导致民众防疫积极性降低，使得感染率急剧上升。”近期，根据疫情的变化，秘鲁颁布了最新的防疫法案，其中包括全面禁止私家车上路以及各类聚集活动。

据秘鲁国家统计局公布的最新数据，该国今年第一季度经济萎缩3.4%，11月失业率达到16.4%，粗略估算有近57万人失业。分析认为，该国恐将面临100年来最严重的经济下滑。此外，根据国际货币基金组织数据，2020年秘鲁经济将收缩14%，成为拉丁美洲地区经济萎缩幅度最高的国家。袁东振指出：“经济衰退使秘鲁失业人口增加，实际收入减少，贫困人口增多，脱贫人口重新返贫，许多人感觉自己的社会地位下降，导致危机感和不满情绪滋生。”

制度痼疾 根深蒂固

在政权交替、抗议示威、经济萎缩、疫情肆虐的多重打击下，秘鲁时局动荡。秘鲁总统萨加斯蒂表示，秘鲁的政治腐败使得社会矛盾加剧，抗议不断。袁东振指出：“秘鲁的政治体制基本成熟，可正常运作，但在当前条件下，秘鲁即使能够找出解决不平等和腐败问题的制度性方案，也很难顺利实施，因为该国还存在政府执行力差、司法体系效率低、税收制度不合理、政策设置偏向中上阶层等制度性问题。若想解决这些痼疾，各个主要政党需取得基本共识。”

2021年秘鲁总统大选将至，新一波的动荡恐再度来袭。罗兆雄表示，“目前已知的总统参选人中，尚未有候选人支持率过半，昔日的老牌政客皆不被看好，民众倾向于接受新面孔和年轻的候选人。”袁东振认为：“秘鲁政党林立，各派政治理念不一，未来无论谁当选，其所在党派都很难在国会占绝对优势，都会在一定程度上受到议会和反对派的制约，很难做到有效施政。”

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved