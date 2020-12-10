正告美方：中国人民不信邪也不怕邪（钟声）

中国政府反对外部势力干涉香港事务的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移

12月8日，美国国务卿蓬佩奥发表声明，无端指责中方依法制定和实施香港国安法，宣布美方将对中国全国人大常委会副委员长实施所谓制裁。美方行径严重违反国际关系基本准则，严重干涉中国内政，严重损害中美关系，蛮横无理，性质恶劣。美方歇斯底里式的政治霸凌行径引起中国政府和人民的强烈愤慨和强烈谴责。

香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，美方没有任何资格横加干涉。中国全国人大常委会根据中国宪法和香港基本法制定《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》，是行使和维护国家主权的体现。中方依法推进对香港的治理，打击违法犯罪分子，遏制外部势力干涉香港事务，完全是中国主权范围内的事。香港特区政府最近宣布取消4名香港立法会议员资格，符合宪法、基本法第104条以及全国人大常委会有关解释和香港国安法相关规定，完全合理合法，不容包括美方在内的任何外部势力置喙。

中方依法制定和实施香港国安法符合国际法和国际通例，公职人员宣誓效忠国家制度也是国际惯例。美国自身针对国家安全问题制定了几十部法律，美国国会议员也必须按照要求效忠美国宪法，历史上有20多名议员因违反政治效忠等被取消资格。美方干涉他国内政的闹剧一再表明，美方一方面竭力打造维护本国国家安全的“铜墙铁壁”，另一方面却妄图在他国国家安全网上“凿墙破洞”。美方以赤裸裸的双重标准上演所谓“制裁”闹剧越多，其虚伪本质和丑陋面目就暴露得越彻底——他们正在疯狂地自证，美方就是前段时间香港乱局的最大幕后黑手，美方关心香港民主、人权、自治是假，搞乱香港、破坏中国稳定发展是真。

中国政府反对外部势力干涉香港事务的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移。美方的野蛮行径只会进一步激起中国人民对美国反华势力的强烈愤慨，促使包括香港同胞在内的14亿中国人民充分认清美方险恶用心，更加坚定中国政府实施香港国安法、打击反中乱港行为、维护香港长期繁荣稳定的决心。

中国人民不信邪也不怕邪。针对美方制裁中国全国人大常委会副委员长的恶劣行径，中方已明确表示将作出对等反制，并继续采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权安全发展利益。美方应立即纠正错误，撤销有关决定，停止插手香港事务、干涉中国内政，否则美方必将自食恶果。

《 人民日报 》（ 2020年12月10日 03 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)