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500多人住院　印度怪病或由重金属引发

2020年12月10日07:56  来源：新华网
 

印度东南部安得拉邦政府8日说，饮用水中的铅和镍可能是埃卢鲁市一种不明疾病暴发的原因。

埃卢鲁市5日出现这种不明疾病，一名45岁男性住院患者6日去世。截至8日，仍有130多人因患这种怪病住院。

安得拉邦首席部长办公室8日在声明中说，初步检测在饮用水中发现铅和镍，这些重金属可能是这种“神秘疾病”暴发的原因。

声明说，印度化学技术研究所等国家级研究机构正在做更多检测，很快将得出结果，揭开这种疾病的详细成因。

埃卢鲁市政府官员希曼舒·舒克拉8日说，505人因患这种怪病住院，其中370人已出院，其他人仍在医院接受治疗。

舒克拉说，检测发现患者血液样本中铅和镍含量高，政府正在埃卢鲁市及周边农村地区检测和净化水源。

世界卫生组织一名发言人8日告诉俄罗斯卫星通讯社，世卫组织两名卫生干事正在协助安得拉邦政府调查这种疾病，正在收集和检测水样本。

埃卢鲁市所在的西戈达瓦里地区官员多拉·乔希·罗伊告诉卫星通讯社，超过800人患上这种怪病，迄今检测显示这种疾病不会传染。

印度卫生部已派3名医学专家到埃卢鲁市调查这种怪病。这种疾病的症状与癫痫类似，包括抽搐、呕吐、头晕头痛、短暂昏厥，患者包括300多名未成年人。（吴宝澍）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘洁妍)
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