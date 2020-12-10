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世卫报告公布全球十大死因 心脏病仍是“头号杀手”

2020年12月10日07:55  来源：新华网
 

新华社日内瓦12月9日电（记者刘曲）世界卫生组织9日发布的报告显示，在过去20年全球十大死因中，非传染性疾病占了7个，其中心脏病仍是“头号杀手”，糖尿病和痴呆症跻身前十。

这份名为《2019年全球健康评估》的报告涵盖了2000年至2019年的全球健康数据。数据显示，非传染性疾病目前在全球十大死因中占据7个，而此前只有4个。其中，心脏病在过去20年里一直是“头号杀手”，目前死于心脏病的人数占全部死亡人数的16%。自2000年以来，死于心脏病的人数增加了200多万，其中一半以上发生在世卫组织西太平洋区域，而欧洲区域的心脏病发病率相对下降。

阿尔茨海默症和其他形式的痴呆症跻身全球十大死因之列，2019年在世卫组织美洲区域和欧洲区域均排名第三。全球范围内，死于这类疾病的人中妇女占65%。

2000年至2019年，全球糖尿病致死人数增加了70%，其中男性死于糖尿病的人数增加了80%。在世卫组织东地中海区域，死于糖尿病的人数增加了一倍以上，在世卫组织所有区域中增幅最大。

报告还发现，过去20年中人类寿命在延长。2019年人类预期寿命比2000年延长6岁以上，全球平均寿命从2000年的近67岁上升到2019年的73岁以上。

此外，残疾人数呈上升趋势。很大程度上，致死率最高的疾病和健康问题也是导致失去健康寿命的最大原因。与2000年相比，2019年因心脏病、糖尿病、中风、肺癌和慢性阻塞性肺病等失去健康寿命的人数有近1亿人。

报告明确指出，必须在全球范围内加强对心血管疾病、癌症、糖尿病和慢性呼吸系统疾病的预防和治疗。世卫组织总干事谭德塞表示，需要“迅速加强对非传染性疾病的预防、诊断和治疗”，全面公平地大幅度改善初级卫生保健。他说，“从抗击非传染性疾病到管理全球大流行病，强有力的初级卫生保健显然是一切的基础。”

(责编：艾雯、刘洁妍)
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