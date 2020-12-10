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英国首相：明年1月1日迎接改变

2020年12月10日07:53  来源：新华网
 

英国首相鲍里斯·约翰逊将前往欧洲联盟在比利时首都布鲁塞尔的总部，与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩会面，就以贸易协议为核心的英欧未来关系谈判展开磋商。

约翰逊的发言人8日说，约翰逊同意与冯德莱恩会面。按这名发言人说法，双方尚未就这一会面确定具体安排。

约翰逊当天在英国伦敦告诉媒体记者：“我总是心怀希望，但我不得不实话实说，现在的情况非常棘手。”

德新社援引约翰逊的话报道：“我们将竭尽全力。不过，我要对大家说，保持好心情，不论哪种情况我们的国家都会面临了不起的选项。关键是（明年）1月1日，不论发生什么，都将迎来改变。”

同一天，德国政府欧洲事务部长米夏埃尔·罗特在布鲁塞尔告诉媒体记者，现在需要英国的政治意愿。“我们想要达成协议，但不会为此不惜代价。”

德国现为欧盟轮值主席国。欧盟定于10日和11日举行为期两天的峰会。

英国今年1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。双方3月启动以贸易协议为核心的未来关系谈判，期待在过渡期内达成协议。若未达成协议，双方贸易2021年起将回到世界贸易组织框架下，重新实施边检和关税等安排。

谈判至今未能解决双方重大分歧。分析人士认为，如果最终未能达成协议，双方经济都将遭受冲击，英国所受负面影响将更为严重。

约翰逊和冯德莱恩7日就英欧未来关系谈判再次通电话。

双方在通话后发表的联合声明中说，由于就公平竞争环境、履约管理和渔业三个关键问题仍存在重大分歧，“尚不存在”英欧最终达成贸易协议的条件。双方已要求各自首席谈判代表及其团队准备一份对分歧的概述，以便在布鲁塞尔举行的面对面会议上讨论。

英国“脱欧”谈判首席代表戴维·弗罗斯特和欧盟首席代表米歇尔·巴尼耶8日再次会面。巴尼耶坦言，谈判需要“极其耐心”。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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