“大众厨房”传递温暖（患难见真情 共同抗疫情）

在位于印度尼西亚首都雅加达西南约30公里处的一家咖啡馆内，现场一片忙碌：厨师戴着口罩炒菜，店员有的在盛米饭、有的将饭菜打包，然后整齐码放。

这里曾是一家普通的咖啡馆，疫情防控期间，这家店改造成“大众厨房”，将食物免费分发给当地工人、摩的司机及其他生活遇到困难的人。“我们要相互帮助，共渡难关。”店主法尔汉说。靠打短工生活的帕尔蒂表示：“疫情防控以来，我不能像往常那样外出工作，如果没有这份关怀，真不敢想象这段时间如何生活。”咖啡店的暖心举动得到了附近居民的支援，他们纷纷为店里送来了米、面、鸡蛋等食材，确保了“大众厨房”能够持续发放免费食物。

据报道，在雅加达及周边地区共有14家类似的“大众厨房”，已累计向民众发放超过4.5万份食物。

除“大众厨房”外，雅加达街头的许多小吃摊也通过分发“免费午餐”的方式向低收入人群提供帮助。疫情防控以来，当地非营利组织与小吃摊互助组织携手，向部分摊主提供每份食物1.5万印尼盾（约合7元人民币）补贴，使小吃摊能够持续帮助有需要的人群。参与该计划的非营利组织负责人哈贾尔表示：“把募捐来的资金以援助形式提供给当地小吃摊，使摊主在经营生意的同时还可以为其他人提供免费食品，一举两得。”

（本报雅加达12月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月10日 17 版）

(责编：杨光宇)