非洲国家加强进口二手车监管

津巴布韦财政部长恩库贝日前表示，由于缺乏有效监管，近年来大量不符合环境和安全标准的进口二手汽车进入津巴布韦市场，增加了道路安全风险并加剧污染。恩库贝说，政府今后将禁止进口车龄10年以上的二手汽车。

根据联合国环境规划署最近发布的一份报告，2014年至2018年期间，约有1400万辆排放超标、污染严重的老旧二手汽车从发达国家出口到发展中国家，其中近一半的目的地是非洲国家。这些汽车中有80%没有达到其出口目的国的安全和环境标准。

在报告涵盖的146个发展中国家和地区中，大多数国家对二手汽车进口的监管力度都不足。一些非洲国家没有具体的限制性标准，有30多个非洲国家对汽车车龄没有明确规定。据统计，冈比亚进口汽车的平均车龄为18.8年，尼日利亚1/4进口汽车的车龄高达20年。

即便是相对较新的二手汽车，很多有价值的零部件在出口前也被拆除，例如防抱死系统、安全气囊等，只保留最基本的驾驶功能，导致车辆的安全性大大降低。这些二手车在售卖后基本得不到有效保养和维护，安全隐患极大。

二手车排放的细颗粒物和氮氧化物，是许多非洲国家城市空气污染的主要来源。联合国环境规划署运输部门负责人德容表示：“发达国家必须停止出口不符合本国安全和环保标准、不再适合上路的车辆，进口国也应制定更严格的质量标准。”

一些非洲国家已经意识到进口二手车问题的严重性，开始加强监管。南非贸工部部长帕特尔近日表示，将统计南非道路上的非法进口二手车数量；肯尼亚规定只能进口车龄8年内的二手车；乌干达已立法禁止进口车龄超过15年的二手车，并提高车龄超过9年的进口二手车税率；西非国家经济共同体要求，从2021年1月起所有进口车必须达到欧四排放标准。

（本报约翰内斯堡12月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月10日 17 版）

(责编：杨光宇)