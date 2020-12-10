亚洲国家创新能力持续提升（国际视点）

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最新发布的《博鳌亚洲论坛创新报告2020》全面分析了亚洲创新发展现状和趋势，高度评价亚洲国家创新能力的不断提升。专家建议，亚洲国家在政府和企业层面应持续加大研发投入，深化双多边创新合作，继续提升综合创新能力，打造创新驱动型经济。

《博鳌亚洲论坛创新报告2020》近日在北京发布。报告指出，世界科技创新格局呈多极化发展趋势。亚洲科技创新能力不断提升，与发达国家差距不断缩小，甚至在一些领域实现超越。其中，中国创新力方面表现突出，是中等收入经济体中唯一进入“全球创新指数”前30的国家。在全球500个创新城市中，有近100个在亚洲地区，形成多圈层创新集群。

科技引领 加大投入

报告指出，当前，全球整体科技创新能力得到显著增强。2000—2015年，全球约90%的科技研发投入集中在北美、欧洲和亚洲。北美和欧洲占全球研发投入的比重呈逐步下降趋势，从40%下降至28%，东亚、东南亚和南亚地区所占比重则从25%上升至40%，预计这一趋势仍将持续。

以中日韩为代表的东亚地区在企业研发投入方面已进入全球第一梯队。信息与通信技术、健康、汽车成为研发投入重点。根据报告，亚洲特别是东亚，正成为全球最具创新活力的区域之一。

报告显示，亚洲各经济体的科技创新能力均有提升。报告首次提出亚洲科技创新发展的九大技术动力，即人工智能、5G、工业机器人、智能供应链、移动支付技术、新零售技术、生物医药技术、数字化能源技术、环境治理技术。人工智能技术在亚洲各行各业广泛应用，中国、韩国、日本、新加坡等国成为人工智能创新高地；5G方面，中韩领跑亚洲，将为交通、能源、制造、消费等行业带来颠覆性变化；移动支付技术在以中国为代表的亚洲多国发展迅速，正加速提升亚洲经济效率。

博鳌亚洲论坛理事长潘基文表示，亚洲已经成为世界经济增长的发动机之一，要继续保持这一优势，就必须找到新的增长动力。“创新是亚洲未来增长的引擎，亚洲必须抓住机遇，争取在新一轮全球增长中创造新的亚洲奇迹。”

政府引导 企业发力

国际金融论坛联席首席经济学家庄巨忠表示，近年来，亚洲许多经济体全力推动科技创新，工业结构日趋完善，逐步成为汽车、计算机、智能手机和机器人等科技产品的世界制造中心。“亚洲已经从一个外国专利的使用者发展成为全球专利的主要发明者之一。”

科技创新是经济增长的主要驱动力。越来越多亚洲国家将创新提升为国家战略，在政府和企业层面不断加大对科技创新的支持力度，加大科技创新和企业研发投入，深化双多边创新合作，提升综合创新能力。

新加坡在2016年初推出“研究、创新与企业2020计划”，政府宣布为该计划拨款190亿新元（1美元约合1.3新元），重点支持先进制造技术、生物医药、服务与数字经济及城市方案；另有25亿新元用于为未来新兴科研需求做准备。

泰国政府2019年设立泰国高等教育与科研创新部，以协调人力资源、环境、新经济、区域经济等领域的发展。泰国还将在未来8年内斥资370亿泰铢（1美元约合30泰铢），为科学研究和创新发展提供资金，提高国家竞争力。此外，泰国已于2018年批准法案，允许大学及研究机构自主管理政府资助科研项目的知识产权，进而加速科技成果商业化。

韩国今年的研发投入达24.2万亿韩元（1美元约合1084.4韩元），明年将增至27.2万亿韩元。韩国还将扩大智慧工厂和产业园区建设，培养优秀的软件和人工智能人才，加大5G领域的投资力度，积极培育独角兽企业，加强公共采购对创新增长的推动作用。

除政府引导外，企业在创新发展中也发挥了主力军的作用。韩国和日本企业通过加大研发投入，深化跨国企业合作，创新合作模式，提高产品质量和服务水平。三星电子近日发布的数据显示，今年前三季度，该公司研发投入达15.9万亿韩元；SK海力士今年前三季度的研发投入为2.6万亿韩元，均创历史同期最高纪录。

创新合作 前景广阔

报告指出，近年来，中国在人工智能、移动支付、5G、新零售等领域发展迅速，吸引着其他亚洲经济体与之深化合作，共同提升科技创新水平。亚洲城市竞相成为创新中心，区域创新合作前景广阔。

中泰在数字技术方面的合作硕果累累。泰国副总理颂奇表示，中国成功利用网络数字技术，对提高农村地区生活水平帮助很大，而泰国正在利用这种技术实现教育和公共卫生领域的升级。12月初，华为泰国公司与泰国玛希隆大学附属诗里拉吉医院签署了谅解备忘录，以加快华为云、人工智能和5G等技术在该医院的应用。这项合作将助推泰国的医疗服务向5G时代过渡。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏认为，泰中两国在农业、能源、交通、数字经济、资源、环境、海洋、先进制造、遥控探测、医药健康、减灾防灾等领域的创新合作前景广阔。中国高科技公司可凭借其优势向东盟国家提供技术领先、质量可靠、具有价格竞争力的设备、软件和解决方案。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬认为，近年来，新中两国合作的科技含量越来越高，比如中新天津生态城、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、中新广州知识城等。两国未来有望在科研、教育、人才、气候变化、清洁能源等方面展开合作。“目前亚太地区是世界经济最活跃、增长最快的区域，这为科技成果的转化和应用带来机会。中国与其他亚洲国家在科技创新方面的合作潜力巨大。”顾清扬说。

今年日本一系列对华投资大项目相继落地，中国数字经济领域受到日本投资者青睐，双边合作模式不断创新，“互联网+”成为新潮流。例如，索尼向哔哩哔哩视频网站注资4亿美元，软银向滴滴出行注资5亿美元。日本电气株式会社（NEC）去年起就在中国自由贸易试验区与中国企业携手进行各种创新实验。

韩国西江大学经营学教授丁有信表示，随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的签署，亚洲区域经济一体化程度将不断提升，域内各经济体在技术创新方面的合作有望迈上新台阶。

（本报曼谷、东京、首尔12月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月10日 17 版）

(责编：杨光宇)