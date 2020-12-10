开放包容、合作共赢才是人间正道

据新华社北京12月9日电 （记者郑明达、许可）外交部发言人赵立坚9日说，各国企业持续看好中国市场的事实再次表明，开放包容、合作共赢才是各国携手走出疫情阴霾、推动世界经济复苏的人间正道。

当日例行记者会上，有记者问：8日，中国英国商会在京发布《英国企业在中国：情绪调查2020—2021》。调查显示，尽管疫情带来诸多挑战，但中国经济迅速复苏，继续成为英国企业2021年的关键投资目的地。44%受访英国企业表示会在2021年增加在华投资，主要因为中国潜在的市场规模。对于40%的在华英国企业来说，中国是首要的海外市场。请问中方对此有何评论？

赵立坚说，实际上，除了记者提到的中国英国商会这份调查外，近期多项调查也显示，外国在华企业看好中国经济发展和市场，纷纷表示希增加在华投资，这是他们对中国经济发展前景和营商环境投下的信任票。

他介绍，相关机构调查显示，约82%的受访美企表示未来3年不会将生产环节迁出中国。近七成日企依然对中国旺盛的市场需求抱有高度期待。今年前三季度，宝马、戴姆勒、西门子、丰田、LG、埃克森美孚等一大批大项目在华增资扩产。认为中国投资环境改善的中国美国商会会员企业比去年提高12个百分点。

《 人民日报 》（ 2020年12月10日 03 版）

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