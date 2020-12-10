“见证互联互通带来的巨大机遇”

在埃塞俄比亚高原上，亚吉铁路如钢铁巨龙蜿蜒前行。奔驰的列车把粮食、钢管、化肥等物资运进埃塞俄比亚，又从当地满载鲜花、水果，再通过空运等方式运往欧洲。“亚吉铁路运营两年多来取得了显著成绩，极大促进了埃塞俄比亚的物流和贸易发展。”埃塞俄比亚货运代理与航运代理协会主席伊丽莎白·格塔洪近日在接受本报记者专访时表示，亚吉铁路运输能力不断提升，为埃方经济增长提供强劲动力。

作为非洲第一条跨国电气化铁路，亚吉铁路由中国中铁下属的中铁二局和中国土木工程集团有限公司联合承建并运营，连接埃塞俄比亚与吉布提。埃塞俄比亚货运代理与航运代理协会是埃塞最大的物流行业组织之一，亚吉铁路的货运代理服务客户大多是该协会成员。

格塔洪表示，亚吉铁路打通了埃塞俄比亚通往吉布提港口的线路，推动埃塞俄比亚更加快捷便利地参与国际贸易。“铁路运输极大缩短了货物滞留时间，降低了物流成本，促进了出口贸易发展。亚吉铁路的运输能力有望占埃塞俄比亚内陆运输的30%，前景被普遍看好。”

今年以来，亚吉铁路克服疫情带来的困难，运量逆势上升，上半年运营收入同比增长51%。格塔洪表示，抗击疫情期间，亚吉铁路“运输生命线”作用充分显现，协助埃塞俄比亚运送了10余万吨化肥和小麦等急需物资，以及大量防疫医疗物资，为确保国家经济活动和应急系统正常运转提供了强大后勤支撑。8月22日，埃塞俄比亚本地的新鲜水果通过亚吉铁路首列机械冷藏车运往吉布提港口，再转运至欧洲市场，开启了冷链运输服务，“这一新尝试，为农产品出口提供了更加多元化的货运选择”。

“亚吉铁路还是交流学习之路。在合作中，我们不断向中国专家学习铁路建造、运营、养护以及物流管理等技术经验。”格塔洪表示，亚吉铁路为埃塞方提供了很多同中方学习交流的机会。此外，亚吉铁路沿线还兴建起不少工业园，提供了大量就业岗位，显著改善了当地民众生活水平，形成一条“富有活力的经济带”。“我们共同见证互联互通带来的巨大机遇，共建‘一带一路’增强了我们的发展信心。”

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年12月10日 03 版）

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