世界政党期待同中国共产党加强交流往来

本报北京12月9日电 近期，世界政党通过不同方式向中共中央对外联络部表示，中国共产党成功召开十九届五中全会并领导中国在抗击新冠肺炎疫情和决战脱贫攻坚、经济社会发展等方面取得重大成就，充分彰显了以习近平同志为核心的中共中央秉持“以人民为中心”的发展理念，不仅造福中国人民，也将造福世界人民，期待同中国共产党进一步加强友好往来，深化治国理政经验互学互鉴，为世界稳定繁荣贡献力量。

巴基斯坦正义运动党、柬埔寨人民党、缅甸全国民主联盟、印度尼西亚专业集团党、菲律宾民主人民力量党、印度共产党（马克思主义）等表示，中国共产党与不同类型政党保持友好交流，维护和平稳定，在世界政党交往合作中发挥了重要引领作用。我们重视并期待同中国共产党加强交流往来，这不仅有助于推动国际合作，也为不同类型的政党进行互学互鉴提供了机会和平台。

刚果劳动党、博茨瓦纳民主党、加纳新爱国党、南非共产党、佛得角非洲独立党等表示，中国共产党与世界各国志同道合的政党建立了兄弟般的关系，并通过党际交流渠道慷慨分享政治、经济、社会、文化、生态等领域的发展经验，帮助各国政党提高治国理政能力。衷心感谢中国为非洲国家和政党抗击新冠肺炎疫情提供的宝贵支持和多批次防疫物资援助。

阿根廷共产党、厄瓜多尔社会党、多米尼加左派团结运动、秘鲁共产党（红色祖国）、巴拿马民革党等表示，政党交流是保障和平、合作与全球治理的最有效方式，拉美政党高度重视中国共产党的作用和影响，期待继续从思想和情感上加强与中国共产党的沟通交流，促进党际和国家关系长期稳定发展。

埃及社会主义党、土耳其爱国党、伊拉克“爱国联盟”、巴勒斯坦人民党、毛里塔尼亚争取共和联盟等表示，中国共产党秉持大小国家、政党一律平等的原则，在相互尊重、互不干涉内政、对话协商基础上积极开展党际交流。中国共产党是西亚北非国家的真诚朋友，我们愿积极同中国共产党交流执政和发展经验，进一步巩固双方的深厚情谊，欢迎中国共产党在疫情防控条件许可时，通过派代表团等多种方式早日来访。

俄罗斯统一俄罗斯党、西班牙共产党、希腊左联党、塞尔维亚前进党、波兰人民党等表示，中国共产党在促进全球党际交往合作方面开展了卓有成效的工作，体现出中国共产党为推动国际合作发挥积极和建设性作用的坚定决心。我们愿同中国共产党一道交流合作，为实现全球和平与发展共同努力，增进彼此国家和全世界民众的福祉。

《 人民日报 》（ 2020年12月10日 03 版）

(责编：杨光宇)