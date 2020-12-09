外交部：呼吁各方本着构建人类命运共同体理念 积极推进外空军控进程

新华社北京12月9日电（记者许可、郑明达）就第七十五届联合国大会再次高票通过涉人类命运共同体外空军控决议，外交部发言人赵立坚9日说，这充分证明人类命运共同体理念已深入人心。中方呼吁各方本着构建人类命运共同体理念，积极推进外空军控进程，为维护外空持久和平与共同安全切实做出贡献。

赵立坚在当日例行记者会上回答有关提问时说，自2017年起，“不首先在外空部署武器”决议就写入了“重申应研究和采取切实措施，达成防止外空军备竞赛条约，努力构建人类命运共同体”的内容，也一直得到国际社会的普遍赞同与支持。继本届联大一委高票通过上述段落后，这一表述在联大再次获得压倒性支持，且赞成票数量进一步增加。这充分证明人类命运共同体理念已深入人心，绝大多数国家都已认识到外空安全问题是全人类的共同挑战，没有国家可以独善其身。决议再次表达了国际社会维护外空安全的共同愿望，对维护全球战略平衡与稳定、促进国际军控与裁军进程具有重要意义。

赵立坚表示，构建人类命运共同体是中国提出、国际社会广为接受的理念。这一理念顺应了历史发展潮流，为解决当今世界各种问题和挑战提供了根本行动方案，已经载入联合国各种文件中。外空作为全球公域，人类命运共同体特征尤为突出。令人遗憾的是，美国等个别国家为了一己私利，罔顾国际社会共同呼声，不仅连续多年对该决议投反对票，而且肆意抹黑和歪曲人类命运共同体理念，挑动对抗、制造分裂，严重毒化联合国框架内的合作氛围。这种不负责任、不计后果的霸凌行径，只会阻碍多边军控进程，已受到联合国广大成员国的共同坚决抵制。

赵立坚表示，确保外空和平利用，防止外空武器化和军备竞赛，不仅符合各国共同利益，也是各国共同责任。“我们呼吁各方本着构建人类命运共同体理念，积极推进外空军控进程，尽早启动谈判并达成外空军控条约，为维护外空持久和平与共同安全切实做出贡献。”他说。

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