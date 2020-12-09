外交部：开放包容、合作共赢才是人间正道

新华社北京12月9日电（记者郑明达、许可）外交部发言人赵立坚9日说，各国企业持续看好中国市场的事实再次表明，开放包容、合作共赢才是各国携手走出疫情阴霾、推动世界经济复苏的人间正道。

当日例行记者会上，有记者问：8日，中国英国商会在京发布《英国企业在中国：情绪调查2020－2021》。调查显示，尽管疫情带来诸多挑战，但中国经济迅速复苏，继续成为英国企业2021年的关键投资目的地。44%受访英国企业表示会在2021年增加在华投资，主要因为中国潜在的市场规模。对于40%的在华英国企业来说，中国是首要的海外市场。请问中方对此有何评论？

赵立坚说，实际上，除了记者提到的中国英国商会这份调查外，近期多项调查也显示，外国在华企业看好中国经济发展和市场，纷纷表示希增加在华投资，这是他们对中国经济发展前景和营商环境投下的信任票。

他介绍，相关机构调查显示，约82%的受访美企表示未来3年不会将生产环节迁出中国。近7成日企依然对中国旺盛的市场需求抱有高度期待。今年前三季度，宝马、戴姆勒、西门子、丰田、LG、埃克森美孚等一大批大项目在华增资扩产。认为中国投资环境改善的中国美国商会会员企业比去年提高12个百分点。

“各国企业持续看好中国市场的事实再次表明，中国坚持高水平对外开放、致力于为各国共同发展提供机遇的理念正在赢得国际社会越来越多的认同。开放包容、合作共赢才是各国携手走出疫情阴霾、推动世界经济复苏的人间正道。”赵立坚说。

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