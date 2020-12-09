美国俄勒冈州携手中国省市开展线上经贸合作对接

人民网旧金山12月9日电（邓圩 叶颖）“能仔细介绍一下你们的特色海鲜产品吗？”“疫情导致货物数量减少，有没有什么便利措施帮助企业缩减成本？”“我们希望了解牛肉和红酒产品情况”“除了进出口产品，我们在城市治理上也可以进行合作”……美西时间12月8号下午5点、北京时间12月9日上午9点，热烈的交流跨越太平洋展开，聚焦中美省州合作，美国俄勒冈州-中国理事会携手福建省和天津市联合举办“俄勒冈州特色农产品线上推介洽谈会 ”。理事会主席蓝进表示，“此次活动说明中美关系的改善，也展示了中美省州所具有的‘利益攸关者’属性，显示了民心所向，增强了民间交流的正能量。”

当天，中国驻旧金山领事馆王东华总领事、福建省外办主任王天明、天津市外办主任栾建章、美国俄勒冈州侯任州务卿及俄州议会多名众议员、参议员、俄勒冈州农业厅长等出席会议。

会议标志着互利合作新开始

“在挑战日益严峻的时代，共同合作非常重要。”王东华总领事在会上表示，希望此次活动标志着中国和俄勒冈州互利合作的新开始。他说，对俄勒冈州希望向中国销售农产品的需求，中方十分重视，福建省和天津市作为俄勒冈州的姐妹省市，更是把这个问题放在重要位置，这也是为什么选择今天举行俄勒冈州特色农产品线上推介洽谈会的原因。

据了解，中国是俄勒冈州最大的贸易伙伴及最大出口目的地。俄勒冈州多位官员表示，希望中国和俄勒冈州进一步发掘潜力，并将潜力转化为共同的利益。

参与策划此次线上会议的蓝进表示，此次活动在中美两地开了十几个分会场，超过一百人参加，得到了福建人民政府，天津人民政府，俄勒冈农业厅，俄勒冈州议会的大力支持。

福建省与俄勒冈州自1984年正式建立友好省州关系以来，已经携手走过36年。福建省外办主任王天明表示，这36年的友谊，是一笔财富。在80年代刚开始建立省州关系的时候，双方主要以农业、林业、教育以及文化领域的交流与合作为主。到了今天，随着经济的发展，双方的交流与合作已经扩展到生态环境保护、气候变化等可持续发展的方向上。福建省与俄勒冈州就像朋友一般互相帮助。俄勒冈州想要扩大出口，福建省领导随即作出具体指示，要求职能部门帮助福建企业和俄勒冈州建立联系；希望借此推介会，双方可以“做成生意”，也希望借此为福建人民的餐桌带来更多的选择。

线上推介会反应热烈

在此次会上，俄勒冈州农业厅地区经理杰西·保尔森（Jess Paulson）全面介绍了俄勒冈州特色产品。他介绍，得益于俄勒冈州的地理多样性，俄勒冈州的农产品也是多样化的。杰西在会上分享了俄勒冈州的出口产品，包括莓果、干草、珍宝蟹、圣诞树等。俄勒冈州侯任州务卿费根（Shemia Fagan）向来自中国的姐妹省市伙伴及商家表示热烈欢迎，她说自己从小在城镇长大，非常关注农业发展，俄勒冈州将与中国相互支持，推动互利共赢。

俄勒冈州众议院农业委员会主席布赖恩（Brian L. Clem）表示，中国是俄勒冈最大的农产品购买者，俄勒冈州产品出口中国份额曾经高达40%，虽然现在降到20%，但中国仍是俄勒冈州主要市场。在会上不少中国企业对俄勒冈州的红酒和牛肉很感兴趣，对此布赖恩表示，俄勒冈州的红酒和牛肉的质量属于顶级，一直供不应求。

中美双方参会企业反响热烈，不少商家当场交换联系方式、提出供需要求。参加会议的有许多福建省本土零售公司，不少公司都表示对俄勒冈州的产品很感兴趣，希望以后有一天可以在福建大型超市里看到有俄勒冈州农产品的专柜。食品电商元洪在线代表Roc Cai表示，希望通过对接会找到合适市场的产品。目前公司对俄勒冈州的螃蟹很感兴趣，会后会与供应商取得联系，希望得到更多信息以推进合作。

合作是年度关键词

王东华总领事在会议上表示，2020年是充满挑战的一年，合作是今年的关键词。新冠疫情的意外暴发让世界面临着巨大的挑战。这场疫情袭击全球，任何国家都很难独自面对挑战，需要共同合作、抗击疫情。

自天津市政府与俄勒冈州议会于2014年6月签署双方结好协议书，至今已经6年。俄勒冈州是天津的第一个美国友好关系州。天津市外办主任栾建章在会上表示，天津市和俄勒冈州结好时刚好是中美关系比较难的时候，但是，中美关系存在韧性。双方多年来的合作表明，无论是企业还是政界，中美互动只会越来越频繁。

王天明主任在会后接受人民网记者采访时表示，尽管今年比较特殊，福建省和俄勒冈州间还是举行了不少活动。比如在春节期间，俄勒冈州州长凯特·布朗（Kate Brown）出席俄州华人联盟春节晚宴时，表达对中国应对疫情的支持，也对福建人民表示慰问和关心。为表达支持美国人民抗击疫情，福建省向俄勒冈州捐赠了5万只口罩。前不久，围绕疫情防控和复工复产的问题，双方举办了线上交流活动，分享经验。

布赖恩告诉人民网记者，自己过去十年曾到访中国29次，今年因为疫情的原因，只好取消了中国的行程。中国的朋友告诉他，在中国有一句话，友谊第一，生意第二，他很认同。布赖恩说，俄勒冈州和天津市及福建省的友谊深远，相信就算彼此之间有分歧，也会和好，最终实现互惠共赢。

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