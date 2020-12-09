中国外交部向阿盟捐赠第二批抗疫物资

中国驻埃及大使廖力强向阿盟副秘书长胡萨姆·扎基转交防护口罩 人民网记者 景玥摄

人民网开罗12月8日电（记者景玥）中国外交部援助阿拉伯国家联盟（阿盟）第二批抗疫物资交接仪式8日在位于埃及首都开罗的阿盟总部举行。中国驻埃及大使廖力强代表中国外交部向阿盟副秘书长胡萨姆·扎基转交了防护口罩。

廖力强在致辞中说，中方永远铭记，在抗疫最艰难时刻，阿拉伯国家对中国的支持。中方对阿拉伯国家遭受疫情冲击感同身受。中方向阿拉伯国家提供100多万份检测试剂盒，1800多万只口罩，向8个阿拉伯国家派出医疗专家组。双方举办了40多次专家视频会，中国同阿联酋、埃及、摩洛哥等多国开展的疫苗合作进展十分顺利。中方已向阿盟提供20万只普通口罩、9000只N95口罩，今天交接的第二批物资包括13万只N95口罩，相信这将为阿盟秘书处应对冬季疫情反弹提供有力支持。

廖力强表示，中国愿同阿拉伯国家一道，继续秉持团结合作精神，共同倡导和平、立足友好，共建中阿卫生健康共同体和命运共同体，为增进人民福祉、捍卫发展中国家权益、维护多边主义和国际公平正义注入更多正能量。

扎基在致辞中说：“感谢中国外交部在抗疫困难时期给我们带来的宝贵礼物，这批援助物资是阿中友好情谊历久弥坚的见证，再次体现了中方对阿中兄弟般友谊的重视。阿盟愿与中方继续相互支持，不断推进阿中友好关系向前发展，相信在世界各国的携手努力下，人类一定能最终战胜疫情”。

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