两个月实现转型升级 深圳这家企业是这么做的  

九洲5G数智产业生态基地 鲁扬 摄

人民网深圳12月9日电（鲁扬）你能想象，一家多年前曾经生产电视机室外天线的企业，如今做起了跨境直播么？

在深圳南山区粤海街道，有这么一家科技企业，在今年疫情期间，没有“等靠要”，而是积极思变，实现了从传统的广电设备制造型企业到数智产业生态基地的转型升级。

“在今年疫情期间，数字化经济是一个事关大局的趋势性话题，所以，基于我们的音视频技术，结合现在数字化营销方案的需求，我们就应运而生了一个AI算法+互联网+直播的一揽子解决方案，”深圳九洲电器有限公司5G数智产业生态事业部执行董事岳丽告诉记者。

岳丽此前负责公司的海外业务，今年初回到深圳。突如其来的疫情严重影响了公司的海外业务，面对变化，岳丽带领团队进行软硬件调整和升级，并嵌入一些AI算法，将原有模块进行重组，两个月的时间便成功实现转型升级。

对于从传统制造业到互联网行业的转变，岳丽认为，最大的挑战在于思维方式的调整。“以前做制造业的时候，不看到一个硬件产品在流水线上跑我心里就不安，但是在互联网行业，对于流量、曝光率这些软性的东西要有一定敏感度，例如品牌影响力等一些无形资产，虽然肉眼看不到，但心里必须知道它的价值。”

2020年8月底，这个数智产业基地正式建成。如果说其他主播基地更多是做美妆和日用品，那么九洲5G数智基地更多是倾向为中国智造赋能。“我们九洲是一个高科技企业出身的公司，打造这个基地，也是希望为我们中国制造业的B端客户去赋能，”岳丽对参加第二届海峡两岸新媒体联合报道活动的记者说。

岳丽说，对该直播基地的跨境直播内容最欢迎的是台湾地区，“主要原因是语言，文化以及内容的接受度，台湾民众非常喜欢我们的内容”。此外，跨境直播在海外受欢迎程度很高，依托AI主播，语言和时差的障碍得到了克服，“比如说越南、泰国，还有马来西亚，这种小语种的国家也是非常欢迎的。”

受到疫情影响，今年不少展会改为线上举行，境外客户也无法实地参会，由此触发了一个新兴产业——云上展厅和云上展示。今年广东的一个展会，由于外贸企业的海外客户无法来参展，也无法前往工厂进行实地考察，九洲就出台了一揽子的智能化解决方案，“比如说我们可以到他们工厂现场，在很短的时间内做出一个企业VR和产品VR的实际数字展示，此外，还可以用模块化的解决方案去帮助企业搭建云上展厅”。

今年的疫情让直播带货成为一种新的业态，那么在后疫情时代，直播带货又会如何发展呢？岳丽认为，疫情只是促使直播更加让人重视，但是事实上现在的消费行为已经有了很大改变，“我们现在正在做跨境直播，也是在引导全球消费习惯的转变。事实上我们认为之前的中国制造是研发能力和生产能力的溢出为全球服务，现在我们的数智营销已经走在了全球前面，这又是新的一轮‘出海’，所以九洲专门为此建立航海家计划，希望与中国的外贸企业、品牌商们一起‘出海’。”

(责编：张信凤、刘慧)