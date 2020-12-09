中国—联合国和平与发展基金设立五周年“成就与展望”研讨会举办

人民网联合国12月8日电（记者李晓宏）当地时间12月8日，中国—联合国和平与发展基金设立五周年“成就与展望”在线研讨会召开。该会议由中国常驻联合国代表团与联合国秘书处联合举办，中国常驻联合国代表张军、联合国秘书长办公室主任维奥蒂、经济和社会事务副秘书长刘振民出席会议并作主旨发言。来自40多个会员国、联合国秘书处各部门和专门机构等100余名代表出席会议。

维奥蒂表示，基金成立以来，有力地支持了联合国在和平与安全领域的重要议程，有力地支持了秘书长的工作。感谢中国政府慷慨出资，以及对联合国工作的支持。秘书处愿在前期工作基础上，推动基金工作取得更大成绩。刘振民表示，基金工作与联合国2030年可持续发展议程密切结合，联合国各部门积极参与，广大发展中国家普遍受益。基金同时促进了南南合作，已成为会员国与联合国系统合作的典范。

与会代表高度评价基金五年来所作贡献，表示基金自设立以来，始终支持联合国在维护国际和平与安全和落实2030年可持续发展议程中发挥领导作用，为联合国应对全球和平与发展挑战提供了强有力支撑。基金丰富了联合国机构支持会员国的工具箱，推动了联合国多项重大议程的实施。基金使会员国特别是非洲国家及其他发展中国家获得了实实在在的收益，促进了非洲和平与安全，推动了发展成果的共享。当前新冠肺炎疫情蔓延，联合国面临前所未有的挑战。希望基金不断打造更多优质项目，为联合国在和平与安全和发展领域的工作作出更大贡献。

张军表示，基金成立五年来，有力促进了多边主义，有力支持了联合国重大议程，有力推动了非洲和平与安全和发展事业，有力促进了可持续发展目标的落实。联合国是当今世界最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织，是支持和践行多边主义最重要的平台。中国政府过去五年累计向基金注资一亿美元，择优支持了和平与安全和发展领域的95个项目，惠及亚洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲100多个国家和地区，展现了中方坚定不移的政治决心和实实在在的持续投入，以实际行动和扎实成果捍卫了联合国的中心地位和领导作用。中方高度重视2030年可持续发展议程，为此不懈努力，包括深化“一带一路”框架下合作，推动落实可持续发展目标。

张军表示，此次研讨会意义重大，成果丰富，提出了很多有益的建议。我们将与秘书处和参与伙伴密切合作，不断提高项目质量和有效性，帮助各参与伙伴密切应对挑战，特别是抗击新冠肺炎疫情，应对疫情对经济的负面影响，支持参与伙伴经济复苏，落实可持续发展议程。我们将继续坚定支持基金工作，不断加强联合国在维护国际和平与安全、促进发展方面的核心作用，捍卫多边主义。

研讨会上展示了基金管理团队精心制作的反映基金发展和成就的视频。管理团队还分别介绍了和平与安全子基金、2030年可持续发展子基金下步工作设想，并启动了基金五周年总结综合报告项目。

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