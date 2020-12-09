新华社北京12月9日电8日 全球疫情简报：世卫组织警告大多数人仍易感染新冠病毒 英国开始新冠疫苗接种

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间8日17时13分（北京时间9日零时13分），全球确诊病例较前一日增加494744例，达到67210778例；死亡病例增加7707例，达到1540777例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间9日6时26分，全球累计新冠确诊病例68046467例，累计死亡病例1553528例。美国是全球疫情最严重的国家，累计确诊病例15113860例，累计死亡285779例。

新闻事件

世卫组织7日表示，世界各地针对新冠病毒已经开展了数百项血清学研究。虽然这些研究仍存在一定局限性，但其结果一致表明全球大多数人仍然容易感染新冠病毒。

英国8日开始为民众接种新冠疫苗，首位接种者是一名90岁高龄女性。英国政府已在2日宣布，该国监管机构批准德国生物新技术公司与美国辉瑞制药有限公司合作研发的新冠疫苗投入使用，这也是首款在英国获批使用的新冠疫苗。

中东地区国家7日公布的新冠疫情数据显示，在严格的防控措施下，卡塔尔、阿尔及利亚、伊朗疫情出现缓和迹象，但各国政府提醒民众勿放松警惕。约旦、黎巴嫩已签订疫苗采购协议，预计明年第一季度到货。

英国帝国理工学院7日发布消息说，该校一个科研项目已经借助全球近100万民众的智能手机的计算能力，并结合人工智能技术，加速有关新冠病毒治疗方案的研究。据该校介绍，这个科研项目通过让全球各地志愿者在自己的智能手机上安装一款名为“梦实验室”的应用，从而在他们晚间休息时，将手机的闲置计算能力贡献给科研团队，团队再利用这些算力以及人工智能技术来开展相关科研。

据日本广播协会电视台统计，当地时间8日零时至20时30分，日本新增新冠确诊病例2092例，累计确诊166553例；新增死亡47例，累计死亡2445例，单日死亡病例数再创新高（以上数据均不含“钻石公主”号邮轮病例）。

(责编：艾雯、刘洁妍)