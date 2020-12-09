第二届“中国与非洲”友好合作主题短视频大赛圆满落幕

人民网约翰内斯堡12月9日电 （王磊）12月8日，“携手同行 命运与共”——第二届“中国与非洲”友好合作主题短视频大赛颁奖仪式在中国外文出版发行事业局举行，大赛最终评选出特别奖1名，微视频、短视频组分别评选一等奖1名，二等奖3名，三等奖5名，以及最佳组织奖15家单位。至此，为期四个月的本届大赛圆满落下帷幕。

第二届“中国与非洲”短视频大赛由中国外文局和中国非洲人民友好协会指导，北京周报社主办，中国网、南非独立传媒和塞内加尔门户网站SENEWEB协办。大赛得到中国驻南非大使馆、南非政府新闻办公室、中国驻塞内加尔大使馆和中国教育国际交流协会特别支持。 南非赛区赛事由北京周报非洲分社主办，人民网南非公司、南非独立传媒集团和中国文化和国际教育交流中心孔子课堂联合主办，环球广域传媒集团承办。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明代表中国赛区，中国驻南非使馆文化参赞周勇代表南非赛区，塞内加尔文化和新闻部长阿卜杜拉耶·迪奥普（Abdoulaye Diop）代表塞加尔赛区在颁奖仪式上先后致词。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明致辞。（《北京周报》记者王祥 摄）

高岸明指出，中非关系历史悠久、根基深厚，经受住了时间和国际风云变幻的考验。在中非合作“八大行动”的指引下，两国民间交往日益增多。特别是在抗击新冠肺炎疫情过程中，中非患难与共、守望相助，成为新时代中非友谊的生动写照。希望更多参与中非友好合作的非洲及中国民众，用镜头、文字、图片等记录中非务实合作、友好交往的生动画面，积极分享中非友好合作发展新理念，文化交流新进展，民间交流新收获，弘扬中非传统友谊，促进中非民心相通，互相理解，推进中非共建“一带一路”新发展，为构建更为紧密的中非命运共同体作出贡献。

中国驻南非大使馆文化参赞周勇致辞。（中国驻南非使馆供图）

周勇在致辞时强调人与人之间的友好是国与国关系的关键。此次大赛中，很多视频讲述了中非携手抗击新冠疫情的感人故事，赞扬了中非传统友谊。这些生动感人的视频故事，在疫情期间成为安慰人们克服困难的力量。这同时也提醒我们，在这个特殊的困难时期，人文交流具有重要的治愈力量。在未来，中国和南非将继续加强文化交流，以满足两国人民更好地了解和欣赏对方文化和传统的巨大需求。让我们像过去几十年一样，携手合作，不断促进中国和南非以及非洲大陆其他国家之间的文化关系和人民友谊。

塞内加尔文化和新闻部长阿卜杜拉耶·迪奥普为获奖选手颁奖。（塞内加尔门户网站SENEWEB 供图）

阿卜杜拉耶·迪奥普部长表示，这次在达喀尔、开普敦和北京同时举办的以“携手同行 命运与共”为主题的短视频大赛具有重要意义。在人文交流中，我们通过发现其他国家的文化，更好的相互了解。视听产品是传播和普及价值观的有力载体，拉近人们彼此之间的距离。本届短视频大赛为两国人民加深友谊，促进民心相通提供了良好的契机。

北京周报社副总编辑李建国代表主办方介绍了本次大赛的举办情况和参赛作品征集及评选过程。

北京周报社社长李雅芳宣布本次大赛的特别奖。（王祥 摄）

北京周报社社长李雅芳宣布本次大赛的特别奖由中国赛区选送的作品《非洲教练在中国》获得。高岸明向特别奖获将团队颁发了获奖证书和奖金。

加蓬驻华大使波德莱尔·恩东·埃拉和塞拉利昂驻华大使恩内思特·姆巴因巴·恩多马依纳为获奖选手颁奖。（王祥 摄）

加蓬驻华大使波德莱尔·恩东·埃拉（Baudelaire Ndong Ella）和塞拉利昂驻华大使恩内思特·姆巴因巴·恩多马依纳（Ernest Mbaimba Ndomahina）向中国赛区的短视频组和微视频组的一、二、三等奖获奖代表颁发了获奖证书。

最佳组织奖获奖代表上台领奖。（王祥 摄）

中国教育国际交流协会来华留学项目办公室主任张照天向中国赛区的最佳组织者获奖代表颁发获奖证书。

南非赛区颁奖现场。（Rodger Bosch 摄）

南非开普敦市政议员、南非民主独立党主席安瓦尔·亚当斯（Anwar Andams）向南非赛区的一、二、三等奖和最佳组织者获奖者代表颁发了获奖证书。

塞内加尔赛区颁奖现场。（王祥 摄）

塞内加尔文化和新闻部长阿卜杜拉耶·迪奥普和中国驻塞内加尔文化参赞张宏浩分别向塞内加尔赛区的一、二、三等奖和最佳组织者获奖者代表颁发了获奖证书。

《非洲教练在中国》获得大赛特别奖。（王祥 摄）

获得本届大赛特别奖的《非洲教练在中国》制作人徐薇发表感言时表示，这部作品以足球教练为拍摄主题，反映了中非体育之间的友好交流。此次短视频大赛不是结束，而是开始，以后会拍摄更多好作品，促进中非人文交流，人们互相了解。

北京会场。（王祥 摄）

今年是中非合作论坛成立20周年，为增进中非传统友谊，促进人文交流，民心相通，本届短视频大赛于8月份启动，向参与中非各领域交流的非洲人和中国人征集讲述中非友好合作故事的短视频或微视频作品。大赛设立中国、南非、塞内加尔三个赛区，三个赛区克服疫情带来的重重困难，共收到来自28个国家的337件参赛作品。参赛者们用镜头讲述了各自眼中不平凡的2020年，讲述了中非团结抗疫以及中非文化、经贸交流中的动人故事。

经过三个赛区的初筛、初选工作，共计47件作品入围网络投票，然后由来自中国、南非、塞内加尔的5位专家组成的评审团进行最终评审。

现场非洲歌舞表演。（王祥 摄）

颁奖仪式在北京、开普顿、达喀尔三地同时举办，三个赛区实时连线分享彼此颁奖盛况。

颁奖环节结束后，三地依次表演充满中非人文交流特色的文艺节目。中国会场的非洲歌舞、南非会场的京剧梨花颂和塞内加尔会场的中文歌曲，节目精彩纷呈，引起阵阵喝彩。最后，伴随着音乐、非洲鼓舞，到场嘉宾一起闻乐起舞，来宾相互交流，活动取得圆满成功。

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