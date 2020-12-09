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蒙古国12月14日起拟下调疫情防控级别至高度戒备状态

2020年12月09日14:22  来源：人民网-国际频道
 

人民网乌兰巴托12月9日电（记者霍文）蒙古国政府会议12月9日决定，拟将乌兰巴托市及色楞格省、后杭爱省疫情防控全民戒备状态延长3天至12月14日6时。除后杭爱省巴特青格勒县、色楞格省阿拉坦布拉格县和苏赫巴特尔县的全民戒备状态延长至12月21日6时外，其余省市自12月14日6时起，疫情防控级别下调至高度戒备状态。在保证防疫并获得许可的情况下，餐饮、食品、建筑、出租车等34个行业恢复营业。

蒙古国国家传染病研究中心检验部主任阿木巴色勒玛当日11时在卫生部例行新闻发布会通报说，过去24小时色楞格省新增3例新冠肺炎确诊病例，国家传染病研究中心医护人员新增2例，累计确诊病例893例，累计治愈384例。累计893例包括境外输入383例，本土关联病例443例，首都“恩赫萨仁”疗养院49例，国家传染病研究中心医护人员15例，军事中心医院3例。

11月中旬以来，蒙古国首都乌兰巴托及色楞格等1市6省陆续出现本土关联病例。目前累计443例本土关联病例中，乌兰巴托128例，色楞格省207例，达尔汗乌拉省45例，鄂尔浑省25例，东戈壁省31例，戈壁苏木贝尔省4例，后杭爱省3例。

11月29日，蒙政府将首都乌兰巴托及色楞格、后杭爱等省市的全民戒备状态期限延长至12月11日6时。期间，除电力、供水等18类行业不受限制外，继续实施严格封闭措施。其他省份12月1日起疫情防控级别降至高度戒备状态。此前，蒙古国11月12日起实施了疫情防控全民戒备状态。

(责编：燕勐、刘慧)
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