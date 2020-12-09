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空袭升级 2019年阿富汗平民死亡人数创新高

2020年12月09日11:32  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 12月7日，美国布朗大学沃森国际研究所发布研究报告称，2019年以美军为首的多国联军在阿富汗的空袭行动导致700名阿富汗平民丧生，创下2001年阿富汗战争以来最高纪录。

报告指出，自2017年以来，以美军为首的多国联军在阿富汗空袭次数显著增长，导致死于空袭的阿富汗平民死亡人数急剧上升。报告援引联合国的数据称，2016年至2019年，在多国联军空袭中丧生的平民人数增长了约330%。

报告认为，空袭次数增长的直接原因在于，2017年10月时任国防部长马蒂斯宣布修改驻阿富汗美军交战规则。修改后，美国军队不必与敌军直接接触就能发动空袭。同时，由于美国撤军，美军在阿富汗地面军事力量呈收缩态势。此外，美国还希望通过空袭向塔利班组织施压，在谈判桌上争取主动权。

需要注意的是，美国统计的阿富汗平民伤亡数据与联合国并不一致。例如，2019年联合国驻阿富汗援助团数据显示，多国联军空袭导致546人死亡，209人死亡。而美国则显示只有97人死亡，59人受伤。

2001年10月7日——“9·11”事件后不到一个月内，美国就以打击恐怖主义为由发动阿富汗战争。2016年以来，尽管美国总统特朗普多次表示要尽快从阿富汗撤军。但现实是，阿富汗人民正因多国联军的空袭遭受着更多苦难，和平尚未真正降临这片饱受战火的土地。（高歌 实习生王松松）

(责编：燕勐、刘慧)
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