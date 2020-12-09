中国常驻联合国副代表呼吁携手构建海洋命运共同体

新华社联合国12月8日电 中国常驻联合国副代表耿爽8日在第75届联大全会“海洋和海洋法”议题下发言，呼吁各方携手构建海洋命运共同体。

耿爽说，我们共同生活的地球是一个蓝色星球，建设美丽地球要求我们共同把这个蓝色星球治理好、保护好、开发好、建设好。中方呼吁携手建设高质量的海洋治理体系。秉持共商共建共享的全球治理观，不断完善全球海洋治理规则，努力消除全球海洋治理赤字。

他还呼吁携手维护高质量的海洋生态环境、发展高质量的海洋经济以及打造高质量的“蓝色伙伴关系”。他说，合作是实现海洋可持续发展的金钥匙，要打造开放包容、具体务实、互利共赢的蓝色伙伴关系，寻找各方利益共同点和汇合点，推动实现海洋产业优势互补、海洋环境共同呵护、海上安全共同维护、海上争端对话解决。

耿爽说，受疫情影响，今年国家管辖范围以外区域海洋生物多样性国际协定和国际海底资源开发规章的制订节奏放缓。中方认为，海洋生物多样性国际协定的谈判在关注出台时间的同时，更应注重协定内容，确保平衡处理资源养护和可持续利用的关系，兼顾各方关切，维护国际社会整体利益。国际海底资源开发规章应全面、完整、严格体现《联合国海洋法公约》及其1994年执行协定有关规定，确保不同责任主体利益之间的合理平衡，确保深海开发利用与环境保护之间的合理平衡。

他说，根据《联合国海洋法公约》设立的国际海洋法法庭、国际海底管理局和大陆架界限委员会在全球海洋治理中发挥重要作用，中方积极支持三大机构工作。

他说，渔业可持续发展关系全球海洋治理，也牵动国计民生。中方致力于推进渔业绿色发展，坚持科学养护和合理利用渔业资源，促进全球渔业可持续发展。

耿爽最后表示，新冠肺炎疫情以一种特殊形式告诫世人，人类是荣辱与共的命运共同体，人与自然也是密不可分的命运共同体。中方愿同各方一道，秉持命运共同体理念，继续推进全球海洋治理、促进海洋可持续发展，携手构建海洋命运共同体。

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