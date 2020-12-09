人民网>>国际

中国外交部向阿盟捐赠第二批抗疫援助物资

2020年12月09日10:31  来源：新华网
 

新华社开罗12月8日电（记者李碧念）中国外交部援助阿拉伯国家联盟（阿盟）的第二批抗疫物资交接仪式8日在位于埃及首都开罗的阿盟总部举行，中国驻埃及大使廖力强代表中方向阿盟副秘书长胡萨姆·扎基转交了防护口罩。

廖力强在致辞中说，新冠疫情暴发以来，中方向阿拉伯国家提供了100多万份检测试剂盒、1800多万只口罩，向8个阿拉伯国家派出医疗专家组，双方举办了40多次专家视频会。中方此前已向阿盟提供了20万只普通口罩和9000只N95口罩。此次中方向阿盟捐赠第二批抗疫物资是落实《中国和阿拉伯国家团结抗击新冠肺炎疫情联合声明》的具体行动，也是中阿命运与共的又一生动写照。

廖力强说，中国愿同阿拉伯国家一道，继续秉持团结合作精神，共同倡导和平、立足友好，共建中阿卫生健康共同体和中阿命运共同体，为增进人民福祉、捍卫发展中国家权益、维护多边主义和国际公平正义注入更多正能量。

扎基在致辞中说，非常感谢中国外交部捐赠第二批宝贵的抗疫物资，这是中阿友好历久弥坚的又一见证，再次体现了中方对阿中兄弟般友谊的重视。阿盟期待在阿中双方共同努力和世界各国团结合作下，人类能够早日战胜新冠疫情。阿盟愿与中方继续相互支持，共同推进阿中友好关系深入发展。

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved