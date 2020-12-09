中国外交部向阿盟捐赠第二批抗疫援助物资

新华社开罗12月8日电（记者李碧念）中国外交部援助阿拉伯国家联盟（阿盟）的第二批抗疫物资交接仪式8日在位于埃及首都开罗的阿盟总部举行，中国驻埃及大使廖力强代表中方向阿盟副秘书长胡萨姆·扎基转交了防护口罩。

廖力强在致辞中说，新冠疫情暴发以来，中方向阿拉伯国家提供了100多万份检测试剂盒、1800多万只口罩，向8个阿拉伯国家派出医疗专家组，双方举办了40多次专家视频会。中方此前已向阿盟提供了20万只普通口罩和9000只N95口罩。此次中方向阿盟捐赠第二批抗疫物资是落实《中国和阿拉伯国家团结抗击新冠肺炎疫情联合声明》的具体行动，也是中阿命运与共的又一生动写照。

廖力强说，中国愿同阿拉伯国家一道，继续秉持团结合作精神，共同倡导和平、立足友好，共建中阿卫生健康共同体和中阿命运共同体，为增进人民福祉、捍卫发展中国家权益、维护多边主义和国际公平正义注入更多正能量。

扎基在致辞中说，非常感谢中国外交部捐赠第二批宝贵的抗疫物资，这是中阿友好历久弥坚的又一见证，再次体现了中方对阿中兄弟般友谊的重视。阿盟期待在阿中双方共同努力和世界各国团结合作下，人类能够早日战胜新冠疫情。阿盟愿与中方继续相互支持，共同推进阿中友好关系深入发展。

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