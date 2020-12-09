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外交部副部长秦刚出席第八届中韩公共外交论坛

2020年12月09日09:10  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京12月8日电（记者陈尚文）12月8日，外交部副部长秦刚出席第八届中韩公共外交论坛开幕式并致辞。

秦刚指出，中韩毗邻而居，拥有相通的东方价值理念，两国人民友好交往、相扶相济的传统源远流长。近年来，在两国元首战略引领下，中韩战略合作伙伴关系不断深化，各领域交流合作成果丰硕，两国成为名副其实的利益和发展共同体。

秦刚表示，面对疫情肆虐，中韩守望相助、同舟共济。“中国的困难就是我们的困难”、“道不远人，人无异国”成为暖心话语。两国率先建立联防联控合作机制，率先设立必要人员往来“快捷通道”，率先开展复工复产合作，生动诠释人类命运共同体理念，为国际抗疫合作树立成功典范，为地区和世界经济复苏注入强劲动力。展望后疫情时代，中韩关系发展前景广阔，双方应进一步凝聚共识，排除杂音干扰，推动中韩关系迈上新台阶，使两国成为实现共同发展的好伙伴、致力地区和平的好伙伴、携手振兴亚洲的好伙伴、促进世界繁荣的好伙伴。

秦刚就加强中韩公共外交交流合作提出三点建议。一是加强顶层设计。以两国元首重要共识为指引，以建交30周年为契机，加强设计和规划，汇聚更多支持中韩友好的正能量，为深化两国利益融合、推进两国发展战略对接、构建东北亚卫生抗疫合作机制、维护地区和平安全等提供更多智力支持，探索更多实践路径。二是助力务实合作。充分调动两国地方、企业、民间等各方积极性，深入挖掘中国新发展格局带来的新机遇，借助区域全面经济伙伴关系协定成功签署契机，加快推进中韩自贸协定第二阶段谈判，加大在5G网络、数字经济、人工智能、城市轨道交通等领域合作，积极开展中韩（长春）国际合作示范区等重大合作项目，让中韩务实合作更多惠及两国人民。三是增进民心相通。中韩友好弥足珍贵，需要双方各界人士共同维护，共同促进。要进一步深化两国媒体交流，真实、全面、客观报道彼此。以两国分别举办2022年冬奥会和2024年冬青奥会为契机，加强两国人民特别是青年之间的交流往来，增进彼此认知和友谊。

中韩公共外交论坛由中国外交部和韩国外交部主办，中国公共外交协会和韩国国际交流财团承办。中国公共外交协会会长吴海龙、韩国外交部公共外交大使张宰福、韩国国际交流财团理事长李根出席并致辞，两国政府、智库、媒体、企业、非政府组织和公众代表等参加，重点围绕“推动后疫情时代中韩全面合作与交流”进行深入探讨。

(责编：燕勐、刘慧)
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