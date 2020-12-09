塑造品牌形象 讲好中国故事

党的十九届五中全会提出全面建成小康社会奋斗目标将如期实现，明年中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。我们要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习领会十九届五中全会精神，乘势而上，在新征程的道路上不断推进中国品牌建设，讲好中国品牌故事，为提升中华文化影响力，展现我和平发展的负责任大国形象作出更大贡献。

在这承前启后、继往开来的重要时刻，大家汇聚一堂以“中国自信 品牌力量”为主题，深入交流研讨，恰逢其时，很有意义。借此机会，就讲好中国品牌故事，提升中国企业形象，与大家分享几点看法。

一是投身国家形象建设。品牌形象与国家形象有机统一、相互促进，中国品牌是世界了解中国的重要窗口，是国家形象与文化软实力的重要组成。面对国际上一些势力对我抹黑、攻击和打压，中国企业积极行动，通过多种方式讲好中国抗疫故事、传播中国新发展理念，用事实和真相给予有力回击，作出了积极贡献。中国企业要自觉将自身形象建设，融入国家整体形象塑造之中，发挥企业优势助力国家形象提升。

二是注重广交国际朋友。海外企业要与当地社会各界广泛开展沟通交流，不断扩大国际朋友圈。要积极影响国外合作伙伴，让国外企业家和各界友人更好了解中国、认识中国。要促进民心相通，把企业发展与当地民生福祉有机连接起来，展现中国企业的全球责任和道义担当。

三是致力实现合作共赢。要继续提升对外合作力度，分享抗疫、扶贫开发的有效经验做法，并以此为抓手深化各领域友好交流与务实合作，赢得国外合作伙伴和客户的理解支持，多层面立体化营造尊重、合规、技术先进的企业形象。

四是挖掘品牌文化内涵。品牌是文化的载体，中国企业要树立高度的文化自信，保持强大的文化定力，通过挖掘、提炼和传播中国优秀文化，为中国品牌注入中国特色文化内涵，让中国优秀文化随着中国品牌的成长壮大，在世界舞台上大放光彩。同时，也要理解并尊重不同文化的差异性，以品牌发展促进跨文化交流，赢得更广泛的全球市场。

五是立体传播品牌声音。企业传播不能“自说自话”，要积极构建拓展对外传播平台渠道，建好用好外文网站、海外社交账号等海外传播阵地，不断深化与海外媒体、智库、网络名人等的联系合作，构建上下贯通、内外联通、多维联动的立体化企业传播格局，形成多声部发声、多渠道传播的叠加效应。

机遇与挑战并存的时代，也是发展浪潮势不可当的时代，中国品牌建设大有可为。人民日报社连续举办六届中国品牌论坛，为进一步凝聚共识、开展务实交流合作搭建了一个良好的平台，希望大家坦诚沟通和交流，为中国品牌建设献计献策，共筑中国品牌新辉煌。

（摘自在2020中国品牌论坛开幕式上的致辞）

《 人民日报 》（ 2020年12月09日 09 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)