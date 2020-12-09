警惕挑起意识形态对抗的危险行径（钟声）

历史和现实共同启示，中美两国没有理由不合作，没有理由拒绝共赢的未来，不能任由搞“脱钩”“新冷战”的零和思维把中美关系拖入陷阱

美国政府近日发布新规限制中国共产党党员及其直系亲属赴美旅行。这是美国国内一些极端反华势力出于强烈意识形态偏见和根深蒂固的冷战思维，升级对中国政治打压的蛮横行径，也是其无视国际关系基本准则和中美三个联合公报精神，妄图绑架中美关系的又一例证。

有学者分析，美国政府新政策的政治信号很明显，就是要挑起美中之间的意识形态对抗，改变自尼克松总统访华以来两国建立在共同利益基础上的合作共识。美国同中国建交时，美方就了解中国是由中国共产党领导的社会主义国家，中美关系是建立在双方承认并尊重彼此社会制度不同这一共识的基础之上的。40多年来，在中美双方以及两国人民的共同努力下，中美关系取得长足发展，为两国人民带来巨大利益，也为应对人类面临的诸多全球性挑战、为维护世界和平稳定发展作出巨大贡献。历史和现实共同启示，中美两国没有理由不合作，没有理由拒绝共赢的未来，不能任由搞“脱钩”“新冷战”的零和思维把中美关系拖入陷阱。

平等、相互尊重是国与国相处最起码的原则。中国不干涉美国内政，不对外输出发展模式，不搞意识形态对抗；美方也应遵守国际关系基本准则，不插手中国内部事务，不阻挡中国人民追求美好生活的权利。中国共产党领导是中国特色社会主义的最本质特征。中国共产党从成立之初的50多名党员发展到拥有9200多万名党员的世界第一大党，始终依靠人民、服务人民、深深扎根于人民，同中国人民鱼水情深、血肉相连、不可分割。美国一些政客妄图抹黑中国共产党、打压中国共产党党员，就是与14亿中国人民为敌。当前，美国一些政客企图让美国与占世界1/5人口的中国“脱钩”，这种行为就是与世界“脱钩”、与未来“脱钩”，违背历史发展潮流，不符合中美两国人民希望友好交往的民心所向，最终必将伤害美国自身利益。

中美关系正处于关键的历史当口。推动中美关系健康稳定发展，不仅符合两国人民根本利益，也是国际社会的共同期待。中美两国有识之士都清楚，不能任由美国国内一些极端反华势力大搞意识形态政治化、武器化，不能在发展中美关系的问题上犯历史性、方向性和战略性错误。双方应秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展，同各国和国际社会携手推进世界和平与发展的崇高事业。

《 人民日报 》（ 2020年12月09日 03 版）

(责编：艾雯、刘洁妍)