四项目入围2024年巴黎奥运会

12月6日，参赛选手在澎湃杯”2020年全国滑板锦标赛男子碗池决赛上。

新华社记者 黄博涵摄

据新华社巴黎12月7日电 （记者肖亚卓）国际奥委会执委会7日召开会议，同意2024年巴黎奥运会增设霹雳舞、滑板、攀岩和冲浪四个大项。此外，部分大项的具体小项也将有所调整。

精简办赛、性别平等和关注年轻人的需求，成为巴黎奥运会正式比赛项目的三大特点。

相比于东京奥运会，2024年巴黎奥运会将在办赛规模上进一步缩减。参赛运动员的名额从东京奥运会的11092人减少到10500。项目总数上，东京奥运会拥有339个小项，巴黎奥运会将减少10个。

所有大项中，举重项目所受影响最大。该项目一共有4个小项被移出奥运会。巴黎奥运会的举重项目将产生男女各5枚金牌，参赛运动员总数为120人，相比于东京奥运会196个参赛名额，总人数缩减了30%。

性别平等也是此次巴黎奥运会项目调整的一大特点，东京奥运会女性运动员的名额占比达到48.8%，巴黎奥运会将首次实现男女运动员各占50%。此外，在小项设置上，巴黎奥运会还将男女混合项目从东京奥运会的18个增加到22个。

“这样的项目设置，是为了让2024年巴黎奥运会更好地适应疫情后的世界。我们要进一步减少办赛的成本，实现精简办赛。”巴赫在会后新闻发布会上表示，“在即将到来的东京奥运会上，我们将实现性别平等。而巴黎奥运会将是历史上首次男女参赛运动员人数完全相同的一届奥运会。”

拥抱年轻人、关注年轻人的喜好也是目前国际奥委会的工作方向之一，这一点从增设的四个大项就可以看出。为此，巴黎奥运会将进一步提倡城市运动的概念，滑板、攀岩和霹雳舞都属于这一运动范畴。

巴黎奥组委还确定，以上三个项目的举办场地将设在位于巴黎市中心的协和广场。而冲浪比赛将在离法国本土15000公里以外的太平洋小岛塔希提上举办。

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