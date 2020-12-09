英欧宣布就履行“脱欧”协议达成“原则一致”

人民网布鲁塞尔12月8日电（记者张朋辉）当地时间12月8日，欧盟与英国发表声明称，双方就履行英国“脱欧”协议达成“原则一致”。根据这份声明，英国将撤销《内部市场法案》中的争议条款。

欧盟委员会副主席马罗什·谢夫乔维奇与英国内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫以欧盟-英国联合委员会联合主席的名义发布联合声明。声明说，双方认为在今年底英国“脱欧”过渡期结束后，全面履行“脱欧”协议至关重要。

经过几周紧张磋商，英国与欧盟在边境管控、动植物及衍生品出入境检查、出口报关、药品、冷冻肉制品贸易等议题上达成原则一致，并明确了“脱欧”协议框架下国家补贴的适用范围。双方还就年底前需要达成的协议安排形成了“原则共识”，尤其是在舆论关注的北爱尔兰边境检查安排方面。英国宣布将撤销《内部市场法案》中第44、45和47条争议条款，在将来推出的税收法案中也不会引入类似条款。

欧洲媒体分析，英欧宣布就履行“脱欧”协议达成原则一致，英国承诺撤销《内部市场法案》争议条款，这是一个积极进展，但是英欧未来关系谈判仍面临不少挑战，年内完成谈判困难重重。 欧盟委员会主席冯德莱恩在7日表示，目前双方分歧依然明显，无法达成协议。

英国首相约翰逊将于12月9日前往布鲁塞尔同冯德莱恩举行会谈。英国与欧盟在渔业问题、公平竞争环境和争端解决机制这三大领域的分歧明显，未能在预定期限完成英欧未来关系谈判。舆论分析，随着英国“脱欧”过渡期的临近，英欧领导人9日的会谈十分关键。

(责编：燕勐、刘慧)