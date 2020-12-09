英欧“最后努力”未破“脱欧”谈判僵局

欧洲联盟负责英国“脱欧”谈判的首席代表米歇尔·巴尼耶7日在欧盟总部所在地比利时首都布鲁塞尔向欧盟成员国通报周末谈判情况。爱尔兰外交部长西蒙·科文尼说，巴尼耶传递的消息“令人非常沮丧”。

同一天，英国首相鲍里斯·约翰逊的发言人告诉媒体记者，时间所剩无几，英方仍愿全力谈判。不过，英国反对延长过渡期，也不会在今年之后与欧盟继续谈判。

英国今年1月正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。若过渡期内英欧未达成贸易协议，双方贸易2021年起将回到世界贸易组织框架下，重新实施边检和关税等安排。

眼下距离最后期限不足30天。德新社以欧盟外交人士为消息源报道，巴尼耶7日说，与英国的最新谈判没有取得重大进展。

路透社援引另一名外交人士的话报道：“谈判进入最后阶段，时间将很快耗尽。”

欧盟定于10日举行峰会。外界预计，届时摆在欧盟成员国领导人面前的要么是协议框架，要么是承认失败。法新社援引欧盟外交人士的话报道，“决定性时刻”就要到来。

由于在公平竞争环境、履约管理和渔业方面存在重大分歧，谈判4日暂停。次日，约翰逊和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩通电话，同意6日在布鲁塞尔恢复谈判。

欧盟委员会分管金融事务的委员梅雷亚德·麦吉尼斯7日说：“情况看起来不好，原因在于英国没有明白三个突出问题（公平竞争环境、履约管理和渔业）的重要性和英国需要做出让步。”

另一方面，法国多次表明不愿让步的强硬立场。法国欧洲事务部长克莱芒·博纳过去3天内两度表态，说如果法方利益得不到保护，即便达成协议法国也会否决。

博纳对法国《星期日报》说：“我们知道在英国水域获得以前那样的捕鱼配额不可能，但是我们必须确保能够大规模、长期地进入那里。”（陈立希）（新华社专特稿）

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