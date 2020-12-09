法国或难以在12月15日第二阶段“解封”

法国防疫专家埃里克·科姆7日说，就法国疫情趋势看，可能难以在12月15日实现目标，即单日新增新冠确诊病例降至5000例以下。这是法国政府先前设定的第二阶段“解封”前提。

科姆是巴黎皮提耶-萨勒佩特里医院传染病部门主管。他接受法国信息频道采访时说，人们没有严格执行保持社交距离等防疫限制措施。“我不认为这一目标能够实现。（眼下新增确诊病例数）下行趋势停滞，趋于稳定。”

科姆警告，如果民众在圣诞节和年末假期不够重视，法国或将于明年1月中旬面临“第三波”疫情。

法国累计确诊病例超过230万例，病亡超过5.5万人。法国卫生部门6日报告新增确诊病例11022例，低于前一日报告的12923例。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙11月24日宣布，第二波疫情高峰结束，法国11月28日起分三个阶段解除防疫封锁措施。第一阶段当天开始，具体措施包括商店在采取防疫措施前提下恢复营业、民众日常出行范围从住所附近1公里扩大至20公里；12月15日起，如果单日新增确诊病例降至5000例以下，进入第二阶段，措施包括电影院、剧院、博物馆等场所重新开放；明年1月20日起，如果单日新增确诊病例仍保持5000例以下，进入第三阶段，措施包括体育馆和餐馆重新开放、中学全面复课。（陈立希）【新华社微特稿】

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