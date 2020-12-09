韩国单日新增病例下周恐破900

韩国防疫部门7日警告，由于私人聚会和容易感染新冠病毒的场所持续发现感染源不明确的新冠确诊病例，韩国单日新增确诊病例下周可能超过900例。

【病例激增】

韩国中央防疫对策本部第一副本部长罗圣雄7日在例行记者会上说，韩国面临疫情暴发以来“最严重危机”。当前疫情并非局限在特定地区，而是在全国持续蔓延。

他说：“如果当前趋势持续，韩国单日新增确诊病例本周可能达到550例至750例，下周可能突破900例。”

韩国7日报告新增新冠确诊病例615例，其中本土病例580例；累计确诊38161例。这是韩国连续两天单日新增确诊病例突破600例。韩国7日新增新冠死亡病例4例，累计病亡549人。

韩联社报道，过去两周，确诊病例中感染源不明的病例所占比重增加。

韩国首都圈地区人口占全国5160万总人口的大约一半。首都首尔7日报告新增确诊病例231例，京畿道新增确诊154例，仁川市新增37例。

8日起，首都圈地区防疫响应级别将上调至2.5级，仅次于最高级别3级；首都圈以外地区提升至2级。

韩国保健福祉部长官朴凌厚说，韩国必须在2.5级防疫响应级别下控制疫情，否则确诊病例将爆炸式增长、医疗卫生系统将不堪重负，可能导致防疫响应级别升至最高。

【优化检测】

韩国防疫部门将以增加检测试剂数量、引入唾液检测等方式优化新冠病毒检测，以便更快得出准确结果。

韩国总统文在寅7日要求扩大新冠病毒检测和流行病学调查追踪项目，出动军警与公务员以增加人力，特别是在首都圈地区。

随着确诊病例增加，重症患者也大幅增多。韩联社报道，韩国最近一周日均重症患者比前一周增加26.3%。

罗圣雄说，一旦医疗系统瘫痪，重症患者和急诊患者无法顺利接受治疗，那时将出现不可避免的悲剧。他呼吁民众今后三周共同努力，配合政府抗击疫情。（包雪琳）（新华社专特稿）

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