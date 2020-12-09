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韩国总统首提考虑加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》

2020年12月09日07:50  来源：新华网
 

韩国总统文在寅8日说，韩国正考虑加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)，以实现出口市场多元化。

韩联社说，这是文在寅首次公开提及韩国加入CPTPP的可能性。

文在寅在一场贸易主题活动上说，各国将为抢占新冠疫情结束后的市场先机激烈竞争，贸易保护主义可能升温，“市场多元化是我们应达成的任务。政府将继续探讨加入CPTPP”。

CPTPP前身是《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)，原本由美国贝拉克·奥巴马政府发起。唐纳德·特朗普2017年1月出任美国总统后宣布退出。日本、加拿大、澳大利亚、新加坡等其余11国2018年3月签署“瘦身版”协定，同年12月30日生效。韩方预期，美国可能在当选总统约瑟夫·拜登上任后加入CPTPP。

共同社报道，继11月同中国、日本、澳大利亚、新西兰以及东盟十国签署《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)后，韩国考虑加入其他大型贸易协定，希望减轻贸易摩擦和疫情带来的风险。文在寅7日指示幕僚研究美国政府更迭后如何协调CPTPP与RCEP的关系。韩联社分析，韩国有意在RCEP和CPTPP“两头下注”。

文在寅强调增强贸易实力，称对抗保护主义“最有力武器”就是生产优质产品的全球竞争力。芯片、汽车、电脑在疫情期间帮助韩国较快实现出口反弹。“生物健康”“系统半导体”“未来汽车”是今后引领韩国出口的新引擎。（缪培源）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘洁妍)
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