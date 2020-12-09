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伊朗拒绝就涉核谈判与沙特商量

2020年12月09日07:48  来源：新华网
 

针对沙特阿拉伯日前提议伊朗就涉及核问题的谈判与海湾国家磋商，伊朗方面7日予以拒绝。

沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汉·阿勒沙特5日提议，就任何可能的核问题谈判进展，伊朗方面可与沙特“充分商议”。伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德7日拒绝这一提议。

围绕沙特上述提议，哈提卜扎德回答媒体记者提问时说：“每个人都可以自由发言，但他们最好不要说越界的话，这样才不会自讨没趣。”他没有点名沙特，只说过多考虑这一地区某个国家的看法没有益处。

哈提卜扎德指认沙特资助极端主义者，应该为阿拉伯和伊斯兰世界的许多“麻烦”承担责任。

伊朗2015年与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。哈提卜扎德重申伊朗反对重谈伊核协议的立场，同时拒绝德国近期要求伊核协议增加限制伊朗弹道导弹项目的提议。

美国政府2018年5月单方面退出伊核协议，恢复并追加对伊制裁。伊朗去年5月以来逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。美国当选总统约瑟夫·拜登暗示，他希望美国重返伊核协议。

以逊尼派为主的沙特和什叶派主导的伊朗长期不和。沙特2016年1月与伊朗断绝外交关系。沙特认定石油设施去年9月遇袭关联伊朗，伊朗否认这一说法。（包雪琳）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘洁妍)
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