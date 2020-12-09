对美方制裁我全国人大常委会副委员长提出严正抗议、予以强烈谴责

新华社北京12月8日电 外交部副部长郑泽光8日召见美国驻华使馆临时代办傅德恩，就美国务院宣称将制裁中国全国人大常委会14位副委员长提出严正抗议。郑泽光指出，美方上述行径严重违反国际关系基本准则，严重干涉中国内政，严重破坏中美关系，蛮横无理，性质恶劣，中方表示强烈愤慨，予以强烈谴责。

郑泽光强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，美国没有任何资格横加干涉。中国全国人大常委会根据中国宪法和香港基本法制定香港国安法，中方依法推进对香港的治理，打击违法犯罪分子，遏制外部势力干涉香港事务，完全是中国主权范围内的事。香港特区政府最近宣布取消4名香港立法会议员资格，符合宪法、基本法第104条以及全国人大常委会有关解释和香港国安法相关规定，完全合理合法。

郑泽光指出，一段时间来，美方借口维护香港民主、人权、自治，利用各种手段插手香港事务，怂恿支持分裂国家、扰乱社会秩序的违法犯罪活动，对中国中央政府和香港特区政府官员实施所谓制裁，这一切充分证明，美方就是前段时间香港乱局的最大幕后黑手，美方关心香港民主、人权、自治是假，搞乱香港、破坏中国稳定发展是真。

郑泽光强调，中国政府反对外部势力干涉香港事务的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移。美方的野蛮行径只会进一步激起中国人民对美国反华势力的强烈愤慨，促使包括香港同胞在内的14亿中国人民充分认清美方险恶用心，更加坚定中国政府实施香港国安法、打击反中乱港行为、维护香港长期繁荣稳定的决心。针对美方制裁中国全国人大常委会副委员长的恶劣行径，中方将作出对等反制，并继续采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权安全发展利益。中方奉劝美方立即纠正错误，撤销有关决定，停止插手香港事务、干涉中国内政。否则，由此造成的严重后果只能由美方完全承担。

《 人民日报 》（ 2020年12月09日 04 版）

(责编：杨光宇)