就美方借口涉港问题宣布制裁中国全国人大常委会领导成员发表谈话

新华社北京12月8日电 外交部发言人华春莹8日就美方借口涉港问题宣布制裁中国全国人大常委会领导成员发表谈话，全文如下：

12月8日，美国国务卿蓬佩奥发表声明，无端指责中方依法制定和实施香港国安法，宣布美方将对中国全国人大常委会副委员长实施所谓制裁。美方上述行径严重违反国际关系基本准则，严重干涉中国内政，严重损害中美关系。中国政府和人民对美方蛮横无理、疯狂恶劣的行径表示强烈愤慨，予以强烈谴责。

香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，美方没有任何资格横加干涉。中国全国人大常委会根据中国宪法制定香港国安法，依法推进对香港的治理、打击违法犯罪分子，这完全是中国主权范围内的事情。一段时间来，美方借口维护香港民主人权自治，通过各种方式插手香港事务，支持从事分裂国家、扰乱社会秩序的暴力活动，现在又悍然对中国全国人大常委会副委员长进行所谓制裁。这充分暴露了美方干涉中国内政、搞乱香港、阻挠中国稳定和发展的险恶用心。美方倒行逆施只会进一步激起包括香港同胞在内的14亿中国人民的强烈愤慨。我们要正告美方，中国政府反对美方干涉香港事务的决心坚定不移，维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移。

中方强烈敦促美方立即撤销错误决定，停止干涉中国内政，不要在危险和错误的道路上越走越远。针对美方恶劣行径，中方将采取坚决有力反制，坚定捍卫自身主权安全发展利益。

《 人民日报 》（ 2020年12月09日 04 版）

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