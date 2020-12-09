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中国为保护全球生物多样性作出积极贡献

——访世界自然基金会国际政策研究与发展主管布洛霍芬

本报驻比利时记者  方莹馨

2020年12月09日06:19  来源：人民网－人民日报
 

　　“在人类和自然面临生物多样性丧失和气候变化挑战的背景下，中国采取积极行动，为保护全球生物多样性和可持续发展作出贡献。”世界自然基金会国际政策研究与发展主管吉多·布洛霍芬日前接受本报记者采访时表示。

　　“每一次去中国，都能感受到中国发生的巨大发展变化。”布洛霍芬第一次来到中国是在20年前，当时他作为一名林业工作者前往云南省，与中国同行交流经验，共同研究如何更可持续地利用森林资源。此后，他又到贵州山区了解药用植物资源的保护与开发利用。在与当地居民的交流中，布洛霍芬深刻感受到了他们与自然共生的生活方式。

　　布洛霍芬认为，中国政府将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，这一做法意义重大，表明中国从顶层设计对自然保护、可持续发展等问题所给予的重视以及采取的积极行动。“森林消退是生物多样性面临的重大威胁。2019年底，中国修订《中华人民共和国森林法》，为阻止全球森林退化和非法采伐作出重要贡献。”他说，中国实施大规模植树造林计划，取得了重大成就。

　　布洛霍芬指出，中国各类自然保护地总面积占国土陆域面积18%，提前实现了联合国《生物多样性公约》提出的到2020年保护地面积达到17%的目标。中国建立和完善生态保护红线制度有助于贯通生态廊道、连通保护区群，对生物多样性保护意义重大，为各国树立了国土空间开发利用的良好范例。

　　布洛霍芬指出：“中国是生物多样性保护国际合作的重要参与者”。中国与欧盟在生物多样性保护方面长期以来保持良好的对话与交流，都坚定支持多边合作。明年5月在昆明召开的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将是具有里程碑意义的会议，各方期待与中国共同推动大会制定和通过“2020年后全球生物多样性框架”。

　　（本报布鲁塞尔12月8日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月09日 03 版）
(责编：杨光宇)
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